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Интерфакс-АВН

США после ухода из Афганистана хотят создать в ряде стран логистические структуры для последующего размещения там своих объектов - Шойгу

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За 20 лет военной кампании в Афганистане Вашингтон так и не достиг поставленных целей.
За 20 лет военной кампании в Афганистане Вашингтон так и не достиг поставленных целей.

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - США на фоне вывода контингентов НАТО из Афганистана пытаются создавать в ряде стран логистические структуры для последующего размещения там своих объектов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании глав военных ведомств государств - участниц ШОС.

"Поспешный вывод иностранных контингентов спровоцировал дополнительный резкий скачок военно-политической напряжённости и всплеск боевых действий. При этом американцы больше озабочены возможностью создания в центральноазиатских государствах новых транзитных маршрутов и логистических структур, размещением своих военных баз и объектов", - сказал Шойгу.

По его словам, российским военным известно о таких попытках.

"Считаем, что это ни к чему хорошему не приведёт, а только может повлечь за собой длительное присутствие Альянса в регионе и дополнительную нестабильность", - сказал министр.

В этом контексте, отметил Шойгу, "исключительно важно проводить постоянные консультации между нашими странами с тем, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств ШОС".

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Шойгу Сергей
Проекты
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