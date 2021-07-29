Покупкой российских ударных дронов "Орион" заинтересовались 13 стран - разработчик

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки выразили желание приобрести российские разведывательно-ударные беспилотники "Орион" в ходе МАКС-2021, сообщили в пресс-службе компании-разработчика "Кронштадт".

"В течение выставки мы провели переговоры с рекордно большим количеством зарубежных представителей, среди которых были как традиционные заказчики, так и совершенно новые, выразившие заинтересованность в поставках комплексов в самое ближайшее время", - заявил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков, слова которого процитировали в пресс-службе.

По данным компании, на МАКС-2021 состоялись переговоры об экспортных поставках "Ориона" с делегациями из 13 стран, среди которых страны СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

"Иностранные государства проявили большой интерес к новым техническим возможностям беспилотника "Орион-Э" и выразили намерение начать сотрудничество также и по более крупным комплексам АО "Кронштадт" - беспилотным аппаратам "Гелиос-РЛД" и "Гром", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на статической экспозиции авиасалона МАКС-2021, прошедшего в подмосковном Жуковском 20-25 июля, компания "Кронштадт" представила "Орион-Э" в новой модификации - со спутниковым каналом передачи данных, а также беспилотник радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".

Россия получила около 15 заявок на поставку за рубеж ударных дронов "Орион", сообщил 21 июля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

БЛА "Орион" - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных БЛА с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 500 метров.

Согласно материалам компании-разработчика, максимальная масса боевой нагрузки "Ориона" - 200 кг. Он способен применять корректируемые авиабомбы (КАБ) калибром 20 и 50 кг, авиабомбы калибром до 100 кг и управляемые ракеты калибром до 50 кг. Соответственно, одновременно он может нести до 4 управляемых ракет или до 5 КАБ.

Как сообщал "Интерфакс", масштабные модели беспилотников "Гром" и "Гелиос-РЛД" были впервые представлены на прошлогоднем форуме "Армия".

Гелиос-РЛД сможет создать сплошное радиолокационное поле для предупреждения о воздушном нападении или о вторжении в территориальные воды, сообщили тогда в "Кронштадте".