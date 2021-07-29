Ситуация в Афганистане деградирует после провала миссии США и НАТО в этой стране - Шойгу

Вооружение талибов примитивно, но на их стороне другие важные факторы победы.

Массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывает, что договорённости между США и талибами не выполняются

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Миссия США и НАТО в Афганистане провалилась, ситуация в стране стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу,

"Развитие событий в приграничных северных районах страны и массовый исход афганцев на территории Таджикистана и Узбекистана показывают, что договорённости между США и Исламским движением талибов ("Талибан" - террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) не выполняются", - сказал Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС.

По оценке министра обороны РФ, ситуация в Афганистане "стремительно деградирует и практически вышла из-под контроля властей, а талибы уже контролируют большую часть территории".