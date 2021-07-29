Российско-таджикские учения на границе с Афганистаном будут учитывать обстановку на южных рубежах ОДКБ - глава Минобороны Таджикистана

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Российско-таджикские учения, который пройдут на границе с Афганистаном, будут учитывать обстановку на южных рубежах региона коллективной безопасности, заявил министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

"В августе у нас запланировано двустороннее учение на линии таджикско-афганской границы, которое с учётом современных реалий и складывающейся обстановки на южных рубежах приобретает особую актуальность", - сказал Мирзо.

В последующем периоде, отметил он, запланирована реализация других, весьма важных проектов.

"Мы последовательно будем проводить работу по их выполнению", - сказал Мирзо.

Он также сообщил, что в августе военнослужащие Вооружённых сил Таджикистана планируют принять участие в ряде соревнований уже ставших традиционными Международных армейских играх, и в этом году мы также планируем участвовать в ряде соревнований.

"Проведение подобных масштабных мероприятий с учётом участия военных контингентов дружественных стран подчёркивает растущий авторитет Вооружённых сил России на международной арене", - отметил министр обороны Таджикистана.

Согласно экспертным оценкам, сотрудничество министерств обороны России и Таджикистана по линии обеспечения военной безопасности в Центрально-азиатском регионе развивается динамично и поступательно как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате - в рамках СНГ, ШОС и ОДКБ.

Решаются объёмные задачи по военно-технической помощи Таджикистану, по перевооружению армии республики. Есть большой план, рассчитанный на долгосрочную перспективу, который полно реализуется из года в год с определёнными корректировками, которые вносят, в том числе новые угрозы из сопредельного Афганистана, сирийские события.