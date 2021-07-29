The National Interest (США): Т-14 — крутой российский танк, но у Путина их немного

Российский Т-14 «Армата» — один из самых современных танков в мире. Автор восхищен: помимо брони, еще несколько систем активной защиты оберегают экипаж, а огневую мощь можно усилить, установив орудие большего калибра — аж 152 миллиметра. Но есть одна проблема, связанная с поставками танков в войска, отмечает он.

От предшественников танк Т-14 «Армата» отличает не только профиль

Ключевой момент: Хотя Россия сократила военные расходы в связи со снижением нефтяных цен, которое наступило после того, как Кремль решил не сокращать добычу, российские военные уверенно реализуют свою программу по созданию боевых машин "Армата". Руководство это программой осуществляет корпорация "Ростех", являющаяся московской многопрофильной компанией, специализирующейся на укрупнении стратегически важных фирм из оборонного сектора России.

В рамках данной программы создан основной боевой танк Т-14 "Армата", впервые показанный в 2015 году на Параде Победы в Москве. Руководитель корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал на прошлой неделе репортерам, что все новые проекты будут приостановлены, а вот проекты "Армата", включающие Т-14, тяжелую боевую машину пехоты Т-15 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16, осуществляются по-прежнему.

Но важный вопрос заключается в том, когда эти танки будут поставлены в войска.

По состоянию на январь российские сухопутные войска так и не получили первую партию Т-14 третьего поколения. Поставку откладывали много раз. По расчетам, российский производитель танков "Уралвагонзавод" должен был поставить первые девять танков в 2018 году, но потом сроки поставки перенесли на 2019 год.

Новый российский танк

Работа в рамках проекта "Армата" началась в 2010 году, когда российское Министерство обороны остановило работу по созданию "Объекта 195", как называли танк Т-95. Весь этот проект рассматривался как колоссальный технический скачок, позволяющий уйти от образцов вооружения советской эпохи. Т-14 сверху донизу очень сильно отличался от советских и российских моделей танков прежних поколений.

По своим очертаниям от корпуса до длинной и коробкообразной башни Т-14 напоминает западные танки, и это является существенным отличием от прежних советских образцов. У этого танка семь опорных катков вместо шести, что отличает его почти от всех советских и даже современных российских основных боевых танков.

Но от предшественников танк Т-14 "Армата" отличает не только профиль.

К его новшествам относится необитаемая башня с установленной в ней гладкоствольной пушкой 2А82-1М с полностью дистанционным управлением и автоматом заряжания. В башне размещается боекомплект орудия в количестве 45 боеприпасов. Но через ствол можно также осуществлять запуск ракет с лазерным наведением. Кроме того, 125-мм орудие 2А82 можно заменить на пушку 2А83 калибра 152 мм. Танк также имеет вспомогательное вооружение, такое как 12,7-мм пулемет "Корд" и 7,62-мм пулемет ПКТМ.

На крыше башни размещается метеорологическая мачта, система спутниковой связи, аппаратура ГЛОНАСС, а также антенны приема-передачи данных и радиосвязи.

Больше, чем броня

Не менее важной для наступательных возможностей основного боевого танка является защита экипажа. В этом Т-14 тоже превзошел остальные образцы. У танка низкий силуэт, что снижает его уязвимость от огня противника, а также повышает показатели защищенности и живучести экипажа из трех человек.

Механик-водитель, наводчик и командир танка размещаются в отделении экипажа в бронированной капсуле, расположенной в передней части корпуса. Она изолирована от автомата заряжания и от находящегося в центре танка боекомплекта.

Бронекапсула изготовлена из композитных материалов и защищена многослойной броней. Согласно информации из аналитических докладов, она выдерживает прямое попадание почти всех типов существующих снарядов, включая подкалиберные и кумулятивные. Лобовая часть танка также прикрыта комплексом активной защиты, который предназначен для перехвата противотанковых боеприпасов, включая подкалиберные, противотанковых управляемых и неуправляемых ракет, и гранат РПГ.

Сообщается, что по натовскому Соглашению о стандартизации STANAG 4569 у Т-14 пятый уровень защиты. В передней полусфере машины имеется динамическая бронезащита, а в задней - решетчатая броня, обеспечивающая дополнительную защиту от противотанкового оружия типа РПГ.

Все танковые экипажи сталкиваются с одной похожей проблемой. Это ограниченная видимость при нахождении в надежно защищающем их стальном корпусе машины. Однако конструкторы Т-14 решили этот вопрос, установив снаружи по периметру широкоугольные камеры. Они обеспечивают экипажу круговой обзор и позволяют владеть ситуацией на поле боя. Установленный на башне командирский прицел дает ему полный обзор, а прицел наводчика оснащен перископом прямого обзора и лазерным целеуказателем. Камеры при необходимости могут изменять масштаб изображения. Теплочувствительную аппаратуру и приборы ночного видения можно использовать в любых погодных условиях, как днем, так и ночью.

У танкистов мало удобств, однако в Т-14 имеется даже туалет, благодаря чему экипажу нет необходимости покидать машину, отвечая на "зов природы".

Т-14 обещает стать грозным врагом на поле боя - по крайней мере, когда он, наконец, появится в танковых ангарах российских сухопутных войск.

Питер Сучиу (Peter Suciu)