Войти
Российская газета

Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане

355
0
0
Источник изображения: rg.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что работа по нейтрализации угроз с территории Афганистана, где наблюдается всплеск активности террористов, уже ведется.

"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", - заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе.

Российский министр отметил, что для отработки действий по отражению террористических угроз на афганском направлении спланирован ряд совместных учений - как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ, предпринимаются другие меры.

"Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров. Готовим их как в наших военных вузах, так и на фондах 201-й российской военной базы. Предоставляем для боевой учебы все необходимое. Уделяем повышенное внимание укреплению боевого потенциала нашей базы и уточнению планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков", - отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что российская сторона готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям".


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
29.07.2021
Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений на фоне угроз региональной безопасности - Шойгу
28.04.2021
У России и Таджикистана появится объединенная система противовоздушной обороны
03.06.2019
Урок безопасности
25.04.2018
Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии
08.06.2017
Министр обороны России высоко оценил деятельность ШОС в решении вопросов международной безопасности
08.02.2016
Замминистра обороны Анатолий Антонов встретился с представителями ведущих СМИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:53
  • 26
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 12:31
  • 970
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 12:10
  • 4
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 12:09
  • 49
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.07 11:41
  • 163
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 29.07 11:35
  • 11
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 29.07 11:24
  • 4
Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме
  • 29.07 10:25
  • 299
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 29.07 09:46
  • 12
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 29.07 08:57
  • 354
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 08:19
  • 1
В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию
  • 29.07 08:16
  • 1
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 05:49
  • 114
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 29.07 04:50
  • 1
Наш ответ английскому флоту
  • 29.07 01:44
  • 8
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения