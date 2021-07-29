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Naked Science

Американцы представили концепт промежуточного носителя ракет класса «воздух — воздух»

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Компания General Atomics показала, как может выглядеть потенциально революционный БПЛА — носитель ракет класса «воздух — воздух». Такие аппараты будут запускать с борта самолета-носителя.

LongShot — оригинальная и вместе с тем крайне важная программа DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США). Она предполагает разработку беспилотника, который сможет нести ракеты класса «воздух — воздух» и будет запускаться с борта пилотируемого самолета.

Иными словами, речь идет о промежуточном носителе ракет, который сможет обезопасить американских летчиков, позволяя им действовать на большем удалении от противника.

Неизвестно, как именно будет выглядеть беспилотник. Аппарат, показанный General Atomics Aeronautical Systems, или GA-ASI, — лишь концепт.

Концепт LongShot от General Atomics

Источник изображения: General Atomics

Помимо General Atomics, над программой работают Lockheed Martin и Northrop Grumman. Ранее все эти компании получили финансирование от DARPA.

Более ранний концепт

Источник изображения: DARPA

На новом изображении можно видеть летательный аппарат с V-образным хвостовым оперением. Сбоку в задней части расположен отсек вооружения: есть ли такой же с другой стороны БПЛА — неясно. Непонятно и то, каким образом планируют наводить ракеты на противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
General Atomics
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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