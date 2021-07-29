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Интерфакс-АВН

Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений на фоне угроз региональной безопасности - Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений в связи с угрозами, которые возникают в регионе на фоне поспешного вывода американских войск и в целом контингентов НАТО из Афганистана, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В целом, если говорить о нашем сотрудничестве - оно развивается достаточно успешно. Мы проводим большой комплекс учений с Таджикистаном, связанные и теми угрозами, которые возникают. Впереди учения с нашими узбекскими коллегами, потом учения тройственные - Россия, Узбекистан. Таджикистан. Надеюсь, мы их проведём в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом", - сказал Шойгу в среду на встрече с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Шойгу отметил, что "в условиях поспешного вывода войск США и в целом стран НАТО из Афганистана возникает очень много проблем".

"На сегодняшний день, - сказал Шойгу, - создаётся достаточно много разного рода рисков угроз безопасности. Но, тем не менее, мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества не только обсуждать вопросы, но и принимать соответствующие решения, соответствующие решения и соответствующие меры для обеспечения безопасности границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности. Надеюсь обсудить с Вами все эти вопросы", - сказал Шойгу, отметив, что идёт большая работа по обеспечению безопасности

По словам Шойгу, встреча с министром обороны Таджикистана даёт возможность обсудить вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

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