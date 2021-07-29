Войти
Интерфакс-АВН

Москва и Пекин в пандемию нашли новые формы военной кооперации - Шойгу

462
0
0
Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Глава Минобороны РФ принял приглашение поучаствовать в манёврах на территории КНР

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай нашили новые формы взаимодействия в условиях пандемии COVID-19, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В сложных условиях развития пандемии во всём мире мы, тем не менее, общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду.

По словам Шойгу, военные двух стран постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия.

"И наша сегодняшняя встреча является подтверждением этому. Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю Ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики", - сказал Шойгу.

Он выразил признательность Вэй Фэнхэ за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и КНР "в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия".

Поздравляя коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая в преддверии Дня образования НОАК, Шойгу отметил, что за эти годы Вооружённые силы КНР "прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны".

"Сейчас они представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира", - сказал Шойгу.

Он отметил, что очень рад встречи с коллегой, которая знаменует и продолжает большой путь сотрудничества и личной дружбы. "Надеюсь, она будет продолжаться", - сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.06.2020
Обоснованные опасения: почему НАТО представляет угрозу России
31.03.2020
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ
04.06.2018
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
24.01.2018
Шойгу пригласил министра обороны Вьетнама в Москву на конференцию по безопасности
11.10.2016
Танки по осени считают
09.08.2016
Участники "Военно-медицинской эстафеты" примут участие в конгрессе в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:53
  • 26
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 12:31
  • 970
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 12:10
  • 4
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 12:09
  • 49
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.07 11:41
  • 163
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 29.07 11:35
  • 11
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 29.07 11:24
  • 4
Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме
  • 29.07 10:25
  • 299
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 29.07 09:46
  • 12
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 29.07 08:57
  • 354
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 08:19
  • 1
В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию
  • 29.07 08:16
  • 1
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 05:49
  • 114
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 29.07 04:50
  • 1
Наш ответ английскому флоту
  • 29.07 01:44
  • 8
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения