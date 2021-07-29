Москва и Пекин в пандемию нашли новые формы военной кооперации - Шойгу

Глава Минобороны РФ принял приглашение поучаствовать в манёврах на территории КНР

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай нашили новые формы взаимодействия в условиях пандемии COVID-19, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В сложных условиях развития пандемии во всём мире мы, тем не менее, общими усилиями смогли найти новые формы кооперации и продолжили плодотворное сотрудничество", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в Душанбе в среду.

По словам Шойгу, военные двух стран постепенно возвращаются к прежнему ритму взаимодействия.

"И наша сегодняшняя встреча является подтверждением этому. Надеюсь на следующую встречу в Китае. Поэтому с удовольствием принимаю Ваше приглашение поучаствовать в учениях, которые пройдут на территории Китайской Народной Республики", - сказал Шойгу.

Он выразил признательность Вэй Фэнхэ за внимание, которое тот уделяет развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и КНР "в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия".

Поздравляя коллегу с 94-й годовщиной создания Народно-освободительной армии Китая в преддверии Дня образования НОАК, Шойгу отметил, что за эти годы Вооружённые силы КНР "прошли огромный путь, постоянно развиваясь и внедряя современные технологии для защиты своей страны".

"Сейчас они представляют собой одну из самых многочисленных, боеготовых и высокотехнологичных армий мира", - сказал Шойгу.

Он отметил, что очень рад встречи с коллегой, которая знаменует и продолжает большой путь сотрудничества и личной дружбы. "Надеюсь, она будет продолжаться", - сказал Шойгу.