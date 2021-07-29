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Интерфакс-АВН

Трое армянских военных погибли в результате перестрелки с ВС Азербайджана - Минобороны Армении

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Колонна бронетранспортеров Минобороны Армении. Архивное фото
Колонна бронетранспортеров Минобороны Армении. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Ереван. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Трое военнослужащих погибли в результате боевых действий с подразделениями ВС Азербайджана на северо-восточном отрезке армяно-азербайджанской границы, сообщает Минобороны Армении.

"В результате начавшихся после предпринятой подразделениями ВС Азербайджана атаки боевых действий по состоянию на 08:30 с армянской стороны есть трое погибших, еще два военнослужащих получили ранения", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что боевые действия продолжаются.

Утром 28 июля Минобороны Армении сообщило о локальных боях на северо-востоке армяно-азербайджанской границы на участке населенных пунктов Сотк - Верин Шоржа (Гегаркуникская область Армении на границе с Кельбаджарским районом Азербайджана - ИФ).

В МИД Армении заявили, что атаку на армянские позиции предприняли проникшие с 12 мая 2021 года на суверенную территорию Армении ВС Азербайджана. В ведомстве отметили, что Армения задействует "весь военно-политический инструментарий" в ответ на применение силы против республики.

В Баку в свою очередь заявляют о получении ранений двумя азербайджанскими военнослужащими на границе в результате обстрела со стороны ВС Армении в районе Кельбаджара.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

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Персоны
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