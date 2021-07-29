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Интерфакс-АВН

Министр обороны Китая пригласил Шойгу в августе приехать на совместные учения на территории КНР

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Вэй Фэнхэ
Вэй Фэнхэ.
Источник изображения: topcor.ru

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Глава военного ведомства Китая Фэй Фэнхэ пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу приехать на активную фазу совместных учений, которые пройдут на территории КНР в августе текущего года.

"В следующем месяце будем проводить совместные учения на территории Китая. Я приглашаю товарища министра на активную фазу этого учения", - сказал Фэй Фэнхэ на встрече с Шойгу в Душанбе в среду.

Он отметил, что "очень рад ещё раз встретиться со своим большим и старым другом - уважаемым министром обороны России Шойгу", подчеркнув, что "эта встреча состоялась нелегко - на фоне распространения пандемии".

Министр обороны Китая также отметил, что в условиях нынешней международной обстановки его встреча с российским коллегой, "можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам". "В этом именно заключается суть нашей встречи", - сказал Вэй Фэнхэ.

Министр также напомнил, что, когда в прошлом месяце состоялась Девятая московская конференция по международной безопасности, он в связи с проведением ряда мероприятий по линии Коммунисткой партии Китая не смог приехать в Россию.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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