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РИА Новости

Начальник отдела кабин ОКБ "Сухой" Дорофеев рассказал, что летчики смогут управлять Су-57 глазами

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лётчик российского истребителя 5-го поколения Су-57 в перспективе сможет управлять самолетом движениями глаз, сообщил журналу "Арсенал Отечества" начальник отдела кабин ОКБ "Сухой" Никита Дорофеев.

По его словам, одним из перспективных направлений развития системы, с помощью которой лётчик будет взаимодействовать со своим истребителем 5-го поколения, является управление взглядом.

"Это сложная вещь. Зрачок у человека постоянно движется, сканирует пространство. Это делается несознательно, мы это сами даже не замечаем. Тем не менее уже существуют прототипы такой системы. После небольшой тренировки можно взглядом нажимать кнопки, выбирать индикационные кадры (которые отображаются на многофункциональных экранах в кабине истребителя)", - рассказал Дорофеев.

В то же время специалист отметил, что пока система хорошо работает на стенде на земле, а "в полете все значительно сложнее".

Ещё один вариант развития интерфейса Су-57 - речевое управление. "Сейчас решается задача научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы лётчику не нужно было в экстремальных условиях вспоминать, какую точно фразу он должен произнести", - сообщил Дорофеев.

Начальник отдела кабин привёл ещё два варианта интерфейса боевых самолетов - сенсорные экраны, которые позволят создавать многослойную индикацию, делать её интерактивной и более информативной, а также дополненная реальность.

"Дополненная реальность, - пояснил Дорофеев, - это, например, когда в условиях плохой видимости на тех же индикаторах (в кабине истребителя) или на нашлемной системе целеуказания и индикации дорисовывается рельеф местности, полоса, другие наземные объекты. На гражданских самолетах уже есть подобные системы".

Он добавил, что это может понадобиться для представления целевой обстановки или в условиях плохой видимости.

Система дополненной реальности, добавил Дорофеев, будет совмещаться с системой технического зрения - оптических камер, в том числе в инфракрасном диапазоне, расположенных в различных частях самолета. Например, в условиях дымки над местностью камеры в инфракрасном диапазоне обеспечат лётчику лучшую видимость.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76. Первый серийный Су-57 был передан в российские войска в конце прошлого года.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
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