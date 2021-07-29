Начальник отдела кабин ОКБ "Сухой" Дорофеев рассказал, что летчики смогут управлять Су-57 глазами

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Лётчик российского истребителя 5-го поколения Су-57 в перспективе сможет управлять самолетом движениями глаз, сообщил журналу "Арсенал Отечества" начальник отдела кабин ОКБ "Сухой" Никита Дорофеев.
По его словам, одним из перспективных направлений развития системы, с помощью которой лётчик будет взаимодействовать со своим истребителем 5-го поколения, является управление взглядом.
В то же время специалист отметил, что пока система хорошо работает на стенде на земле, а "в полете все значительно сложнее".
Ещё один вариант развития интерфейса Су-57 - речевое управление. "Сейчас решается задача научить систему понимать не заученные фразы, а контекст, чтобы лётчику не нужно было в экстремальных условиях вспоминать, какую точно фразу он должен произнести", - сообщил Дорофеев.
Начальник отдела кабин привёл ещё два варианта интерфейса боевых самолетов - сенсорные экраны, которые позволят создавать многослойную индикацию, делать её интерактивной и более информативной, а также дополненная реальность.
"Дополненная реальность, - пояснил Дорофеев, - это, например, когда в условиях плохой видимости на тех же индикаторах (в кабине истребителя) или на нашлемной системе целеуказания и индикации дорисовывается рельеф местности, полоса, другие наземные объекты. На гражданских самолетах уже есть подобные системы".
Он добавил, что это может понадобиться для представления целевой обстановки или в условиях плохой видимости.
Система дополненной реальности, добавил Дорофеев, будет совмещаться с системой технического зрения - оптических камер, в том числе в инфракрасном диапазоне, расположенных в различных частях самолета. Например, в условиях дымки над местностью камеры в инфракрасном диапазоне обеспечат лётчику лучшую видимость.
Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
К концу 2024 года ВКС России должны получить 22 Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76. Первый серийный Су-57 был передан в российские войска в конце прошлого года.