Европейская система противоракетной обороны – проблемы и перспективы.

Для преодоления рисков, с которыми Европа столкнулась после появления новых региональных конфликтов, требуется единая оборонная политика и общие усилия в области оборонных технологий. Отдельным направлением в этом плане является надежная противовоздушная оборона (ПВО) с таким важнейшим элементом, как система противоракетной обороны (ПРО).

Обеспечение европейской безопасности - анализ ситуации и угроз

Кризисные процессы и новые воздушные угрозы инициировали на Западе дискуссию относительно улучшения ПВО Европы.

С одной стороны считается, что распространение тактических баллистических ракет (Tactical Ballistic Missiles, TBM) из так называемых "стран-изгоев", таких как Северная Корея, Иран и Сирия, приводят к потенциальным региональным конфликтным ситуациям, которые угрожают Старому свету.

Тактический РК «Эльбрус» (по классификации НАТО «Скад Би»)

С другой – западные специалисты отмечают явное нарастание в последние годы конфликтного потенциала с Россией. Возникновению последнего способствовала созданная США в Европе система противоракетной обороны и развертывание соответствующих объектов в Польше (Редзиково) и Румынии (Девеселу).

Объект ПРО США в Румынии (Deveselu)

В этих условиях Россия видит угрозу снижения оперативной ценности ее стратегических систем вооружения и, как следствие, проводит дальнейшую модернизацию наступательного оружия. В свою очередь политика Москвы на Украине, в Арктике и районе Балтийского моря признана военно-политическим руководством странам НАТО агрессивной и вызывающей озабоченность.

Существующие инструменты для локализации возможных рисков в евро-атлантическом регионе были рассмотрены на открывшейся 11 октября 2017 года в г. Эссен (Германия) практической конференции "Воздушно-космические силы и средства" (Joint Air and Space Power Conference). Как заявил один из участников, из подобных инструментов два, воздушная мощь (Air Power) и усовершенствованная ПВО (Advanced Air Defense, фактически ПРО) понимаются как "средства сдерживания",.

Их значение для надежной защиты от тактических баллистических ракет (ТБР) в Европе растет со степенью угрозы от новых средств нападения. Формируется понимание того, что только единая система, включающая подсистемы раннего предупреждения и поражения, способна дать адекватную защиту от TБР и их боевых головных частей (ГЧ).

Вместе с тем, большие риски связанны с угрозой тактического и стратегического аэродинамического наступательного оружия (крылатых ракет, КР). Эксперты считают нынешнюю оценку развития и распространения таких систем вооружения недостаточной. Как результат, угроза, исходящая от КР, пока остается в значительной степени скрытой от общественности.

ПВО сухопутных войск – недостающий потенциал

По оценкам западных военных специалистов, отсутствие или недостаточное понимание руководством большинства стран НАТО необходимости дополнительного учета угрозы от крылатых ракет, приводит к внушающему опасение дефициту ПВО. Особенно это сказывается на малых и средних дальностях и высотах.

Данная проблематика обсуждалась на симпозиуме "Использование воздушного пространства сухопутными войсками - оперативный и технический аспекты" (Nutzung des Luftraums durch die Landstreitkräfte – operativ und technisch). Мероприятие прошло в середине ноября 2017 г. в международном учебном вертолетном центре ВВС бундесвера, г. Брюкебур (Bückeburg).

Участники отметили, что недостатки ПВО малой и меньшей дальности (SHORAD/ VSHORAD, Short-Range/Very Short-Range Air Defence) имеют место уже в течение нескольких лет. Модернизация наземной ПВО считается высокоприоритетным проектом. В среднесрочный период, предварительные исследования и первичные разработки зенитно-ракетной системы (ЗРС) малой дальности оцениваются в размере 460 млн. евро. Для более поздней фазы проекта потребуется дополнительно еще один транш на сумму около двух млрд. евро. Вместе с тем, не ясно будет ли достаточно этих средств и способна ли европейская промышленность использовать в интересах данной ЗРС уже разработанные лазерные технологии и дополнительные сенсорные компоненты.

ЗРК IRIS-T SLM на огневой позиции

Согласно публикациям, основными фаворитами для принятия на вооружение в качестве ЗРС прикрытия сухопутных войск могут стать зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T SL/SLS или модернизированный ЗРК NASAMS II. Первый является продуктом немецкой компанией "Дил Дефенс" (Diehl Defence), второй – совместная разработка норвежской "Консберг" (Norwegian Kongsberg) и американской "Рэйтеон" (Raytheon).

РЛС RMMV SX45 ЗРК IRIS-T SL

Комплекс IRIS-T SL/SLS, как часть общей ЗРС IRIS-T SLM возможно адаптировать для наземного запуска аналогично закупаемой Швецией конфигурации на транспортном средстве Bv206 / BvS10. Для IRIS-T SL (Surface Launched) речь идет о версии управляемой ракеты IRIS-T увеличенной дальности. Система предназначена для применения на высоте до пяти км и дальности 10 км. ЗРК же NASAMS II уже используется вооруженными силами Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Испании и США.

Аналитики отмечают преимущества каждой из систем. Существует также мнение, что для использования ЗРК IRIS-T SL в качестве замены систем "Озелот" или "Стингер" он слишком велик. В результате о принятии каких-либо решений пока не сообщается.

Пусковая установка ЗРК NASAMS 2 на марше

Система противоракетной обороны – сложности и решения

По оценке аналитиков НАТО, распространение технологий тактических баллистических ракет достигло глобального масштаба. Некоторые государства Центральной и Юго-Восточная Азии, а также Ближнего Востока уже в начале следующего десятилетия будут располагать более 2 200 ТБР, имеющими различную дальность и типы ГЧ. Из них, около 600 ТБР будут иметь дальность полета более 2 500 км и смогут угрожать Центральной Европе. В частности, работы Северной Кореи над системами с дальностью более 9 000 км подтверждают эту тенденцию.

ТБР Северной Кореиs

Складывающаяся ситуация глобального распространения ТБР усугубляется тем, что состоящие сегодня на вооружении системы ПВО/ПРО испытывают большие сложности с их поражением. При этом, речь идет также о суббоеприпасах, которые на больших высотах отделяются от носителя и в качестве боевой ГЧ входят в плотные слои атмосферы.

В документах НАТО тактические баллистические ракеты, подлетающие к цели на сверхзвуковых скоростях (с высоким числом МАХа), называются чрезвычайно критичными. Поскольку их поражение крайне сложно из-за увеличенной дальности, улучшенной точности, резкого снижения показателей излучения и относительно небольших зон поражения.

Подобно тому, как перехват ТБР и их ГЧ в экзосфере (высота 800 - 3000 км) представляет собой технологический вызов, проблематичной остается и их поражение в нижних слоях атмосферы. Во-первых, требуется высокая точность для поражения одной ТБР: либо электронного оборудования ракеты, либо боевого заряда. Во-вторых, к этому моменту целью перехвата могут стать уже разделенные и попавшие в нижние слои головные части (суббоеприпасы).

Кроме того, специалисты отмечают, что система противоракетной обороны Запада испытывает методологические проблемы. До сих пор отсутствуют единые критерии, гарантирующие безопасную идентификацию положения боеголовки в TБР, различение приближающейся боевой головной части от ложной и классификацию типа боевой ГЧ.

Помимо этого, поражение носителя в зоне перехвата должно обеспечить, насколько возможно, предотвращение сопутствующего ущерба на земле от его суббоеприпасов. В этой связи химические и биологические (бактериологические) ГЧ, с давних времен считаются особо опасными. Поскольку разрушение их носителя (или самих боеприпасов) на высотах более 20 км приводит к значительному радиусу поражения на земле.

ПРО морского базирования

В настоящее время система противоракетной обороны НАТО располагает комплексом "Пэтриот" (Patriot PAC-3). Этот комплекс и подобные ему получили обозначение систем конечной фазы.

ПУ ЗКР «Пэтриот» на огневой позиции

Согласно используемой технологии "ударного поражения" (Hit-to-kill, HTK) требуется прямое попадание в приближающуюся цель. При этом, огневое управление PAC-3 выполняется с земли. Эксперты НАТО осознают недостаточные возможности "Пэтриота" для поражения TБР большой дальности в нижних слоях атмосферы, но рассматривают его, как значительный потенциал европейской ПРО в текущем ее состоянии.

Военно-морские системы ПРО, в сравнении с традиционными наземными комплексами имеют значительно большую гарантированную зону контроля, благодаря более совершенным техническим возможностям. По этой причине, Германия и Нидерланды планируют компенсировать возникающие бреши национальных систем противоракетной обороны адаптацией возможностей своих корабельных средств обнаружения. В частности, голландское подразделение международной промышленной группы "Талес" (Thales Nederland) готовит систему РЛС SMART-L MM/N (Multi-Mission /Naval), базирующуюся на галий-нитридной технологии.

РЛС SMART-L MM/N

Как вариант типичного сценария защиты от TБР, рассматривается применение фрегата F124 (тип "Саксония") ВМС бундесвера в качестве рациональной платформы, интегрированной в общевойсковую операцию. Корабль используется для получения, объединения (слияние) и обмена данными средств обнаружения (формирование так называемой сети сенсоров) с другими кораблями и летательными аппаратами ВМС Германии и союзных сил.

Фрегат F124 тип «Саксония»

Необходимые условия для будущего улучшения защиты с моря в долгосрочной перспективе включают в себя повышение производительности компьютерной обработки данных раннего предупреждения и РЛС в режиме реального времени. Основная идея для этого предлагается американской концепцией скоординированного взаимодействия (Coordinated Engagement Concept, CEC).

Согласно концепции, в интересах раннего предупреждения используются данные о цели с разных сенсорных платформ. Подобными платформами могут служить:

системы морского базирования типа AEGIS SPY-1 (в будущем SPY-6);

оборудование воздушного базирования E-2D AHE Advanced Hawkeye или JTIDS ( объединенная система распределения тактической информации );

); интегрированная с ними в единую сеть наземная система противоракетной обороны на географически распределенных платформах.

Полученные и обработанные данные используются для предоставления всем потребителям единой картины воздушной обстановки.

Самолет ДРЛО E-2D AHE Advanced Hawkeye

По оценкам экспертов, с точки зрения сегодняшнего дня раннее обнаружение и поражение ТБР и их ГЧ, содержащих различные суббоеприпасы, возможно только с помощью CEC или аналогичной системы раннего предупреждения.

Системы ПРО морского базирования, обладая большими зонами охвата в сравнении с наземными системами, подобными PAC-3, в ходе боевых действий могут позволить отказаться от наземных РЛС раннего обнаружения. Например, в случае, если фазированные корабельные РЛС находятся вблизи от позиций вражеских ТБР в прибрежном районе. Они гораздо раньше обнаруживают угрозу и могут поражать ее на фазе взлета своими корабельными противоракетами.

Сравнительные возможности систем ПРО

Согласно публикациям, проведенные в 2009, 2010 и 2012 гг. на Западе исследования в интересах ПРО дали положительный результат относительно возможностей поражения ТБР в нижних слоях атмосферы. Комплекс "Пэтриот" PAC-3 и аналогичный ЗРК тактической ПВО MEADS/TLVS продемонстрировали вероятность прямого попадания более 70 процентов, а вероятность уничтожения цели при двойном пуске противоракет PAC-3 – почти 90 процентов.

ПУ ЗРК MEADS

Отмечается, что похожую работу провели Франции и Италии. ЗРК SAMP/T универсального базирования и система конечной фазы на базе ASTER30 показали прогнозируемую вероятность прямого попадания от 65 до 75 процентов.

Также установлено, что максимально возможная вероятность прямого попадания этих оборонных систем зависит от траектории полета и скорости подлетающей TБР. Во-первых, уязвимость ракеты возрастает после ее погружения в более плотные слои атмосферы. Во-вторых, угол такого входа с увеличением дальности пуска ракеты становится более пологим.

ПУ ЗРК ASTER30

Считается подтвержденным, что скорость TБР большой дальности, российских МБР типа RS-12M1/2 "Тороль-М", подобных северокорейских, иранских, пакистанских и китайское разработок, например: Taepo-Dong 2, Shahab 3 или BM25 Musudan, Agni III и JL-2 (CSS-NX-5) – после входа в атмосферу замедляется. Для TБР с дальностью более 2000 км подобные особенности ожидаются уже на высоте около30 км.

МБР «Тополь М2»

Система противоракетной обороны THAAD

Оборонительным комплексом заатмосферного перехвата (уровень экзосферы) считается "Тэд" (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD). Высота его эффективного применения составляет более 20 км. Комплекс использует кинетические ГЧ (Kinetic Kill Vehicles, KKV) с высокой кинетической энергией (более 200 МДж). Система противоракетной обороны, основанная на системах THAAD или комплексах "Пэтриот" PAC-3 и MEADS/TLVS, использует одну и ту же традиционную технологию HTK. Но размеры прикрываемого района сильно различаются.

ПУ комплекса ПРО THAAD

Принятая на вооружение ВС США система ПРО дальнего перехвата (Upper Layer-System) THAAD должна гарантировать уничтожение тактических баллистических ракет подлетающих под различными углами на больших высотах (Upper Keep-out Altitude). Дальность обнаружения цели ее РЛС с фиксированной антенной и электронным отклонением луча может превышать 450 км. При этом, якобы обеспечивается требуемое раннее обнаружение и идентификация TБР, а также различение боевых и ложных ГЧ, что ранее с использованием систем прошлого поколения было не достижимо.

Согласно расчетам на примере Германии, в случае задействования THAAD в Европе в сравнении с PAC-3 и MEADS/TLVS потребовалось бы во много раз меньшее количество пусковых позиций, для покрытия всей территории страны.

Решение технологических рисков остается под вопросом

Несмотря на определенные достижения в области ПРО, западные эксперты констатируют, что технологическая оценка возможностей защиты от ракет большой дальности чрезвычайно сложна.

Критическими показателями будущей ПРО станут дальность, точность и время реакции. Вместе с тем, современная система противоракетной обороны базируется, большей частью, на разработках начала 1960-х годов. Однако до сих пор нет системы, гарантирующей экстремально высокие требования точности для полной защиты от всего современного спектра TБР.

Подходы к разрабатываемым в настоящее время наземным противоракетам (Ground Based Interceptor) и THAAD в США, "Arrow 2" в Израиле и "С-300" в России схожи.

ПУ ПРО Израиля «Arrow 2»

Отмечается также, что технологически остается спорной заявленная для системы заатмосферного перехвата THAAD способность к распознаванию целей с малым радиолокационным отражением (Radar Cross Sections, RCS). Поскольку очень сложно отличить боевые ГЧ от соседних ложных.

Помимо перечисленного, для систем ПРО, подобных PAC-3, которые применяются против широкого спектра угроз и, благодаря своей мобильности и автономности, особенно подходят для участия в совместных операциях вооруженных сил, господствует проблематика высоты поражения целей. Вопрос заключается в том, как можно сделать безвредными токсичные вещества в ГЧ прежде, чем они в сконцентрированной форме достигнут поверхности территории обороняемого, нейтрального или союзного государства.

В этой связи, эксперты рассматривают системы для перехвата в так называемой фазе ускорения (подъема). К вероятным решениям относят либо применение направленной кинетической энергии, либо использование лазерного оружия. В любом варианте принцип заключается в устранении угрозы TBР уже над территорией противника. Долгосрочным вариантом считается разрушение ракеты на стадии подъема с помощью высокоэнергетических лазерных систем воздушного базирования. Таким образом, риск остаточных эффектов от суббоеприпасов ограничивается территорией противника.

По материалам журнала «Europäische Sicherheit &Technik».