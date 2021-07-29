Fox News (США): Россия строит два новых самолета «судного дня» по приказу Путина

В России на базе «Ил-96-400М» создадут самолет управления армией во время ядерной войны. Проект носит название «Звено-ЗС». Российские войска получат минимум два таких самолета, один из которых уже находится в производстве. В декабре прошлого года один из нынешних самолетов «судного дня» взломали, скорее всего, из-за поиска металлолома.

Самолет повезет кремлевских чиновников в случае ядерной атаки

Президент России Владимир Путин лично возглавил строительство двух новых самолетов "судного дня", которые станут центрами управления и контроля в случае разрушительного ядерного конфликта.

Самолет предназначен для эвакуации высшего российского руководства в безопасное место в случае нападения и позволит им оставаться на связи с вооруженными силами. Самолеты сопровождаются истребителями и не имеют иллюминаторов, кроме окон кабины.

Как сообщило в понедельник государственное агентство РИА Новости, строительство первого из двух самолетов ведется в городе Воронеже в центральной России. При этом отмечается, что возможно строительство третьего самолета.

Новые самолеты станут модификацией лайнеров Ил-96 и заменят существующие Ил-80 "судного дня", которые находятся на вооружении с конца 1980-х годов. Ожидается, что по сравнению с предшественниками новые самолеты будут иметь вдвое бóльшую дальность полета и позволят высшему руководству Кремля отдавать приказы наземным, подводным и воздушным пусковым установкам ядерных ракет в радиусе более 6 000 километров.

В декабре прошлого года один из нынешних самолетов "судного дня" взломали и лишили электронного оборудования во время технического обслуживания на аэродроме в Таганроге на юге России. Хотя власти подозревают, что преступление совершили обычные воры в поисках драгоценных металлов вроде содержащихся в оборудовании золота и платины, для Кремля эта кража стала серьезным нарушением безопасности.

Сообщение о строительстве новых самолетов появилось через несколько часов после того, как пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опубликовал у себя в "Твиттере" видео дозаправки в воздухе самолета управления и наведения E-4B ВВС США.

"Е-4В с дозаправкой посреди полета просто никогда не устареет", - похвалился Кирби. "Боже мой, какое мастерство! Отличный полет, чудесные летчики. Большое вам спасибо".

Между тем, представители США и России собираются провести в среду в Женеве первый раунд переговоров по контролю над ядерными вооружениями, о чем Путин и Байден договорились на саммите в прошлом месяце.

Делегацию США на переговорах возглавит заместитель госсекретаря Венди Шерман, ключевой участник переговоров по ядерному соглашению с Ираном 2015 года.

Комментарии читателей:

Starstreams

Если случится конец света, большинство людей моложе 30 лет попросту не выживут. Все электронные устройства откажут в один миг. Если человечество оправится, через несколько поколений станет немного попроще. Но на восстановление высокотехнологичных отраслей с нуля уйдут десятилетия. А если мировую власть возьмут глобальные социалисты, высокие технологии вообще никогда не вернутся.

Mike744577432348905421164431

А еще там есть картинная галерея с шедеврами кисти Хантера.

joeyd965

Россия боится не только США, но еще больше - Китая. Не забывайте, у Китая и России уже были военные конфликты, и они граничат друг с другом. Китай вообще в конфликте со всеми соседями, включая Индию, Южную Корею, Вьетнам и Австралию.

brian_daffy

Что-то я, честно говоря, сомневаюсь, что Россия боится США - при нынешней-то администрации. Что касается их отношений с Китаем, то мы можем только надеяться, что они друг дружку уничтожат.

Staypower

Люди забыли или так и не осознали, что Китай и Советский Союз были на грани войны, а предотвратил ее президент США Ричард Никсон, выступив посредником в мирном соглашении. Никсон, несмотря на весь свой нарциссизм и прочие недостатки, сделал немало хорошего, а должного уважения так и не удостоился.

Razecs

Если бабахнет, никто не спасется.

Большинство миллиардеров скупают пещеры в Новой Зеландии. Самая большая проблема - это что придется доверять людям, которые вас туда доставят и будут защищать до, во время и после. И тут хорошего решения нет.

rpt777

Что-то не очень-то они новые, выглядят как сорокалетней давности.

L Charlie

Как и наш первый борт - то же самое. Единственная разница - это что наш не взломает и не обчистит левое ворьё.

JOEgets10%

Надо им было брать новые Боинги 747!

Scmarker

Как только Безос или сэр Галахад доберется до другой планеты или луны, вот тогда начнется. Как только они смогут обойтись без Земли, нашей планете крышка.

hooter529

Что-то мне не хочется, чтобы ребята Байдена обсуждали что бы то ни было с путинскими. Чего доброго кончится тем, что в США будут храниться советские ракеты.

LeRenard

Китай уже скупил в Америке массу сельхозугодий. Уверен, Си Цзиньпин с радостью позволит русским отгрохать там небольшой ракетный комплекс.

CrackheadPillowSalesman

Надеюсь, строить их будет не Аэрофлот, а то их самолеты часто бьются.

DenWiggen

Ты хотел сказать Аэрошлёп?

HerrBär

Но согласитесь, что благодаря своему опыту в КГБ Путин ловко научился нагнетать советскую паранойю. Тем временем он аннексирует направо и налево и затевает марионеточные войны по всему бывшему СССР.

Livinglife124

Но мы-то обучаем людей трансгендерным проблемам и расовому равенству, так что накося выкуси, Россия!

Misfit

А Маразматик Джо заказал себе памперсы "судного дня" - тоже готовится!