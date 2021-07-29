КнААЗ приступил к работе над созданием первого опытного образца истребителя "Сhekmate" - материалы к визиту Мишустина на предприятие

Комсомольск-на-Амуре. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Филиал компании "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина" приступил к работам по созданию первого опытного образца нового истребителя "Сheckmate".
"Идет работа над созданием первого образца самолета для статических испытаний", - говорится в материалах к визиту на предприятие премьера РФ Михаила Мишустина. В среду глава правительства осмотрел цеха КнААЗ.
В материалах упоминается, что в 2021 году именно на КнААЗе был собран первый полноразмерный самолет-демонстратор технологий перспективного однодвигательного истребителя "Сhekmate", который стал главной новинкой прошедшего в Жуковском авиасалона "МАКС".
Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе ЛТС создадут двухместную и беспилотную версии.
По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.