КнААЗ приступил к работе над созданием первого опытного образца истребителя "Сhekmate" - материалы к визиту Мишустина на предприятие

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Официальная презентация на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском первого опытно-экспериментального образца (пока нелетного) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения под коммерческим названием Checkmate, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация") по программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 20.07.2021.

Комсомольск-на-Амуре. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Филиал компании "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина" приступил к работам по созданию первого опытного образца нового истребителя "Сheckmate".

"Идет работа над созданием первого образца самолета для статических испытаний", - говорится в материалах к визиту на предприятие премьера РФ Михаила Мишустина. В среду глава правительства осмотрел цеха КнААЗ.

В материалах упоминается, что в 2021 году именно на КнААЗе был собран первый полноразмерный самолет-демонстратор технологий перспективного однодвигательного истребителя "Сhekmate", который стал главной новинкой прошедшего в Жуковском авиасалона "МАКС".

Планируется, что новый самолет поднимется в воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся серийные поставки. В перспективе на базе ЛТС создадут двухместную и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодолевать до 3 тыс. км, разгоняться до двух скоростей звука и нести 7400 кг боевой нагрузки. Он сможет одновременно атаковать до шести воздушных, морских и наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные самолеты пятого поколения.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов оценил стоимость нового самолета в $25-30 млн. Для удешевления Checkmate унифицируют с истребителями Су-35 и Су-57, отметил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оценивается в 300 машин. Он составит конкуренцию американскому F-35 Lightning II и шведскому JAS-39 Gripen.