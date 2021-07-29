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Интерфакс-АВН

Амурский судостроительный завод намерен сдать корвет "Резкий" раньше срока на четыре месяца - ко Дню Победы

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Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Резкий" проекта 20380 (заводской номер 2104). Комсомольск-на-Амуре, 01.07.2021
Вывод из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящегося для ВМФ России корвета "Резкий" проекта 20380 (заводской номер 2104). Комсомольск-на-Амуре, 01.07.2021.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация" и www.komcity.ru

Комсомольск-на-Амуре. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Амурский судостроительный завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию, планирует сдать один из корветов проекта 20380 - "Резкий" - к празднованию Дня Победы в 2022 году, раньше контрактного срока на четыре месяца, заявил генеральный директор завода Владимир Кулаков премьер-министру Михаилу Мишустину во время его посещения достроечного пирса завода.

Многоцелевой сторожевой корабль "Резкий" - один из нескольких корветов проекта 20380, строительство которых освоено на Амурском заводе. В начале июля этого года "Резкий" покинул стапельный цех и поставлен в достроечный док, где он подвергнется завершающим работам и испытаниям. Сам вывод корабля также состоялся в день празднования 85-й годовщины пуска Амурского судостроительного завода.

"Он сдается в 2022 году по контракту. Но мы постараемся сдать его на четыре месяца раньше - ко Дню Победы", - сказал Кулаков, представляя главе правительства корвет "Резкий".

Позднее главный строитель завода Юрий Лысенков пояснил журналистам, что завод таким образом планирует сделать "подарок ветеранам" Великой Отечественной войны. "Это некая дань нашим ветеранам. Будет сложно, но обязательно постараемся это выполнить", - сказал он.

Амурский судостроительный завод является основной базой на Дальнем Востоке по строительству боевых кораблей для Тихоокеанского флота. С его стапелей уже сошли ранее корветы этой серии "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". После сдачи флоту "Резкого" эту линию на заводе продолжит новый корвет "Грозный". Для гражданского флота завод строит два парома для сообщения по линии Ванино - Холмск для связи материка с Сахалином. Такой паром может вместить в себя 32 железнодорожных вагона, 12 большегрузов и до 200 пассажиров одновременно. Завод обеспечен загрузкой по линии гособоронзаказа до 2028 года с перспективой дозагрузки за счет дополнительных заказов с 2025 по 2033 годы.

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
Гособоронзаказ
ТОФ
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