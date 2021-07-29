Советский танк "Тополь" с экипажем из 2 человек превзошел бы М1 и "Леопард-2"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В начале 80-х годов прошлого века в Советском Союзе осуществлялись проработки танков нового поколения. Среди них - харьковский вариант перспективной боевой машины, получившей обозначение Объект 490 "Тополь".

Если внимательно посмотреть на фото танка, то можно увидеть, что в корпусе отсутствует привычный люк механика-водителя. Дело в том, что экипаж должен был состоять из двух человек, и он находился бы в башне.

Ранее аналогичное решение предлагалось для челябинского опытного ракетного танка Объект 775. Однако технологии первой половины 60-х годов не позволили создать жизнеспособную конструкцию. Однако через 20 лет многие из проблем благодаря развитию телевизионной техники были благополучно преодолены.

"Тополь" мог получить современную систему управления огнем, 125-мм пушку повышенного могущества с автоматом заряжания, значительно усиленное бронирование, в то же время масса танка ненамного превысила бы 41000 кг. Также планировалось применить комплекс активной защиты.

Мощность двигателя составляла 1000 л.с. Подвеска предполагалась гидропневматическая, изменяемая. Максимальная скорость - до 75 км/ч.

По оценке специалистов, с которыми приходилось общаться автору, Объект 490 значительно превосходил бы американский М1 "Абрамс", в том числе модификацию со 120-мм пушкой, "Леопард-2" и британский "Челленджер-1".

Правда, этот во многом перспективный проект отвергли и решили заняться еще более мощными машинами, создание которых прервал распад Советского Союза.

Лев Романов