РФ находится в сложной ситуации из-за характера своей экономики, это делает ее опасней - Байден

Вашингтон. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы, заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Я встречался с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным, перед которым есть настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден в обращении к разведывательному сообществу США.