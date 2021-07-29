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Интерфакс-АВН

РФ находится в сложной ситуации из-за характера своей экономики, это делает ее опасней - Байден

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Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве.
Источник изображения: © REUTERS, Saul Loeb/Pool via REUTERS

Вашингтон. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы, заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Я встречался с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным, перед которым есть настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден в обращении к разведывательному сообществу США.

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