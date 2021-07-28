В Киеве ожидают получить от Турции первый корвет класса ADA в 2023

В Киеве ожидают получить первый корвет класса ADA, который строится в Турции для украинских военно-морских сил, в 2023 году. Об этом во вторник, 27 июля, говорится в сообщении минобороны Украины.

«В Турецкой Республике с четким соблюдением графика идет строительство первого корвета класса ADA проекта MILGEM для Военно-морских сил Украины»,— заявили в военном ведомстве.

По его словам министра обороны Украины Андрея Тарана, с турецкой стороной была достигнута договоренность, что корпус первого корвета построят в Турции, а оснащение останется за Украиной.

«Все последующие корветы класса ADA будут построены исключительно на украинском мощностях. Эти боевые корабли в перспективе значительно усилят оборону Украины в Азово-Черноморском регионе и позволят быть взаимосовместимыми с государствами-членами НАТО»,— сказал глава Минобороны Украины.

Боевые корабли проекта MILGEM были приняты на вооружение Вооруженных сил Турецкой Республики и имеют успешный опыт выполнения боевых задач в акваториях Средиземного и Черного морей. Корветы класса ADA предусматривают защиту от высокоточных ракет, оснащенные современными средствами радио- и гидролокации а также системой противовоздушной обороны.

Ранее в этот день профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что переговоры Анкары и Киева по поставкам оружия Украине не должны влиять на отношения Турции с РФ. По его словам, России надо смириться с дальнейшим развитием связей Турции и Украины. Как он отметил, поставки пары десятков турецких беспилотников не сделают вооруженные силы Украины превосходящими по мощности Россию.

15 июля Турция поставила ВМС Украины первый беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Указывалось, что этот турецкий комплекс даст возможность вести эффективное «наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей», а также поражать «высокоточными средствами» наземные и надводные объекты противника.

В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории.