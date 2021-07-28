Профессор Михаил Станчев: черноморский регион — откуда исходит угроза миру? (Факти, Болгария)

Угрозу миру в регионе Черного моря несет Россия, именно она, по словам профессора-русофоба из Харьковского университета, является источником нестабильности и потенциальных конфликтов. Автор поет хвалу НАТО, ругает военно-политические организации с участием РФ, а роль субрегионального лидера предлагает отдать Украине.

Что мы имеем? Россия - слаборазвитая страна с огромными природными ресурсами, с феодальным стилем правления, с множеством нерешенных внутренних проблем, которые правящая олигархическая элита пытается скрыть за счет внешних факторов, развязывая конфликты в соседних странах. Об этом заявил в интервью "Факти" профессор Михаил Станчев, преподаватель Харьковского университета.

Чем интересен Черноморский регион с точки зрения геополитики?

Мне кажется, правильнее было бы говорить об Азово-Черноморском бассейне. Черное и Азовское моря взаимосвязаны, у Черного моря доминирующая роль. Прежде всего, стоит учитывать его геостратегическое положение - это центр Евразии, соединяющий Европу и Азию, это регион, через который можно контролировать всю Юго-Восточную Европу, Ближний Восток и Кавказ.

Через Черноморский регион осуществляется транзит важнейших энергоресурсов - из Центральной Азии, Каспийского моря в Европу и Средиземное море. Огромные запасы нефти и газа - вот причина интереса крупных мировых игроков, таких как Европа, Россия, США, Китай и Иран. Каждый игрок смотрит на этот регион через призму своих геополитических интересов.

Европа предпочитает дипломатический подход при решении международных конфликтов и выступает за укрепление экономического компонента, который должен объединять, а не разделять страны региона. Это касается строительства важнейших инфраструктурных проектов региона, например, транспортных артерий (кольцевой автомагистрали вокруг Черного моря), портовой инфраструктуры и др. Для этого не без поддержки ЕС были созданы ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества) и "Черноморский банк развития и реконструкции", предназначенные для финансирования важнейших проектов в регионе.

Дошло даже до того, что шесть стран - Болгария, Грузия, Румыния, Турция, Россия и Украина - подписали договор о политической стабильности в регионе и о создании в Черном море объединенных военно-морских сил, предназначенных для выполнения роли "сил быстрого реагирования" на возникающие угрозы, такие как стихийные бедствия, катастрофы, для борьбы с терроризмом, контрабандой, незаконным оборотом оружия, наркотиков и пр. Основным "посредником" в этом договоре стала Украина.

После распада СССР страны региона, вставшие на путь европейской интеграции - Грузия, Украина, Болгария и Румыния - проводили эту политику, несмотря на то что Турция, не входящая в ЕС, но входящая в НАТО, создала благоприятные условия для превращения Черного моря в регион мира и безопасности.

Соединенные Штаты, в отличие от европейцев, всегда стремились и будут стремиться к мировому господству, предпочитая решать глобальные проблемы силой. Их цель - не допустить появления явного лидера: России на постсоветском пространстве, Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Следовательно, американцы будут стремиться поддерживать центробежные силы на постсоветском пространстве, пытаясь ограничить влияние России на бывшие советские республики, особенно на Украину, Грузию и Казахстан, одновременно с этим поддерживая их проевропейский курс. Однако следует признать, что сегодня влияние США на постсоветском пространстве значительно уменьшилось.

Американцы пообещали поддержать Грузию в 2008 году, но они не смогли защитить грузин от российской экспансии. Грузии пришлось решать вопрос защиты своей территориальной целостности самостоятельно. Да и в 2014 году, несмотря на обещания защитить суверенитет Украины, они ограничились раздачей печенья протестующим на Майдане.

Ни администрация Барака Обамы, ни Дональда Трампа не внесли существенных изменений в политику США в отношении Украины. И только, возможно, с приходом Джо Байдена администрация США дала понять, что не оставит Украину один на один с Россией. Американцы нуждаются в том, чтобы сдерживать Россию, используя Украину как субрегионального лидера в Черноморском регионе. Кроме того, им необходимо поддерживать связь с натовскими странами Причерноморья (Болгарией, Румынией и Турцией) и другими странами, в первую очередь Грузией, для решения существующих и потенциальных проблем в Черном море, а также в Азовском бассейне, на Кавказе и в Каспийском море.

У Украины самая длинная береговая линия - более 2 700 км, удобные заливы - например, Каркинитский, связывающий материковую часть Украины и Крымский полуостров, а также Днепровский лиман и устье Днестра.

Кроме того, наличие функционирующих портов в Одессе, Ильичевске, Херсоне и Николаеве, где, помимо прочего, находятся важные судостроительные предприятия, способные строить корабли мирового класса, привлекает внимание основных игроков на мировой арене. Нельзя недооценивать транспортные артерии, проходящие через Украину, что делает ее важной транзитной страной не только между Востоком и Западом, но и между Севером и Югом.

В этом смысле Украина может сыграть роль субрегионального лидера.

Но какова роль российского фактора?

Не надо его недооценивать, но и переоценивать тоже не стоит. Понятно, что Россия значима не только в Азово-Черноморском регионе, но и на всем постсоветском пространстве. Она неотъемлемая часть евразийского мира со всеми его нефтяными и газовыми артериями, соединяющими Запад с Востоком, не стоит также забывать о ее огромных запасах природных ресурсов. Россия считает все постсоветское пространство зоной своего влияния. Но если в ХХ веке все это было территорией СССР и там были свои плюсы и минусы, то после его распада тенденции не в пользу России: она не в состоянии сохранять за собой постсоветское пространство - ни политически, ни экономически - и начала рубить сук, на котором сидит, разжигая конфликты в бывших окраинах СССР - в Средней Азии, на Кавказе; рана Нагорного Карабаха не заживает с 1986 года, а в этом году мы "отметим" 30-летие конфликта в Приднестровье. Несмотря на два референдума о присоединении к Матушке России, проведенных в Приднестровье, она почему-то не торопится присоединять его к себе, но буквально за одну ночь в 2014 году аннексировала Крым в результате "национального референдума".

Подобные сценарии с присоединением "добровольно под дулом пистолета" хорошо известны. Так было при аннексии Судетской области, когда после ввода войск Гитлера "народ" проголосовал за присоединение. Так было со странами Прибалтики, с Буковиной и Закарпатьем, западными районами Украины, Беларуси и Молдовы в 1940 г., когда после введения советской армии жители этих стран вдруг "загорелись желанием" влиться в дружную семью народов СССР. Правда, после аннексии многие из них не получили обещанную свободу, а по каким-то причинам оказались в сталинских концлагерях.

То же самое и с Крымом - "исконно русской территорией". А как быть с древними киммерийцами, тавридцами, болгарами хана Кубрата, чья столица Великой Болгарии находилась в Фанагории, недалеко от Керчи? С генуэзцами, основавшими генуэзскую крепость в Крыму, с греческой колонизацией Причерноморья, с основанием городов Херсонес, Пантикапей? А Боспорское царство и Хазарский каганат? А армяне, черкесы, заселившие Крымский полуостров, монголы, завоевавшие степной Крым и сделавшие его улусом (улус - место стоянки кочевников) Золотой Орды? Не говоря уже о крымчанах и караимах. Все эти народы вправе считать Крым своей исконной территорией.

Присоединение Крыма - сокровенная мечта русских царей, начиная с Петра I. Екатерина Великая присоединила Крым к Российской империи в 1783 году, и, несмотря на поражение в войне 1853-56 г., Россия сохраняла за собой эту территорию до 1918 года. В конце Первой мировой войны в соответствии с решениями Брестского договора Крым был неотъемлемой частью Украины до окончания гражданской войны в Советской России. Затем была создана Крымская Советская Социалистическая Республика, впоследствии преобразованная в регион в составе РСФСР. В 1954 году ее передали Украине.

Как и зачем Россия передала Крым Украине - отдельный вопрос.

Что изменило архитектуру безопасности в Черноморском регионе?

Нужно учитывать несколько факторов. Прежде всего это агрессия России против Украины, оккупация Крыма и разжигание войны на Донбассе, разрушившие архитектуру безопасности не только в Черноморском регионе, но и во всей Европе. Неоимперская политика России, желающей восстановить былую мощь и влияние бывшего СССР, вместо того чтобы стать центростремительной силой (прежде всего экономической), не смогла стать привлекательным с политической и экономической точки зрения центром. Однако "хотеть восстановить" и "восстановить" - не одно и то же.

Чтобы лучше понять поведение России на постсоветском пространстве, лично мне напоминающее поведение слона в посудной лавке, посмотрим, какие тенденции сегодня характерны для этого региона. Невозможно не заметить разделение интересов в военно-политической сфере. Несмотря на усилия московского руководства по созданию военного блока в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и включение в него всех бывших советских республик, ничего не вышло.

Сегодня в ОДКБ входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Недавние события в Нагорном Карабахе стали провалом для ОДКБ, когда Армения, член Организации, не получила поддержки от блока при конфликте с Азербайджаном.

Ну и зачем быть членом такого блока? Просто потому, что Москва так хочет? Другие страны бывшего СССР даже не думают присоединяться к этой "позорной, как и СНГ, организации".

Таким образом, попытки Кремля контролировать весь Азово-Черноморский бассейн будут напрасны, поскольку нет эффективного военного механизма.

С другой стороны, вся территория бывшего СССР распалась на отдельные политические и экономические блоки, которые также продемонстрировали свою несостоятельность. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее с 2001 по 2014 год, заменили на Евразийский экономический союз. А что изменилось? Только название! И уменьшилось количество участников этой бессмысленной организации. Из нее вышли Молдова, Узбекистан, Грузия и Украина, там остались только члены ОДКБ.

День ВМФ в городах России Источник изображения: © РИА Новости, Василий Батанов | Перейти в фотобанк

В свое время созданный в 1997 ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан и Молдова) несколько усилил свои позиции, но его деятельность была такой же безрезультатной, как и деятельность СНГ.

Верх "политического творчества" по восстановлению СССР - попытка создать Союзное государство России и Беларуси (1999) и Таможенный союз стран-членов Евразийского экономического союза (2015), сохраняя при этом абсолютную политическую и экономическую монополию России. Все это тоже существует только на бумаге. Договор о Союзном государстве обеспечивает единую правовую основу для всех субъектов хозяйствования, объединение гражданского и налогового законодательства, валютного регулирования и денежной системы, объединение энергетической и транспортной систем, создание единого таможенного, научно-технического и информационного пространства… и т.д. и т.п.

Звучит как всегда красиво, а на самом деле? Президент Беларуси Лукашенко неоднократно сетовал на то, что Москва все подчиняет себе, не всегда соблюдая паритет.

Тогда же появился анекдот:

Лукашенко: Владимир Владимирович, я как сопредседатель Союзного государства буду его президентом после вас.

Путин: Нет, Александр Григорьевич, после меня будет Дмитрий Анатольевич Медведев

Лукашенко: Ну, тогда я буду после Медведева

Путин: Нет, уважаемый Александр Григорьевич! После Медведева снова буду я!

Может ли Россия объединить и возглавить все бывшие советские республики?

Может, но при одном условии. Если Россия станет демократическим государством, а вместо феодальной экономики у нее будет сильная рыночная. В СССР был сформирован единый национальный экономический комплекс, там действительно было единое экономическое и таможенное пространство, в нем функционировали реальные интеграционные механизмы. Я уверен, что Европейский Союз многое перенял от СССР и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), но с одним существенным отличием: в ЕС на первый план выходят экономические критерии, а не идеологические. Поэтому 27 стран ЕС находят общий язык с имеющимися недостатками, а три страны Таможенного союза под эгидой России не могут договориться.

Если бы Россия была экономически развитой страной с устоявшимися демократическими институтами, страной, где главное - закон, а не сила, соседние страны увидели бы в ней сильную и надежную соседку и сами бы примкнули к ней. С другой стороны, когда Украина отдала России свое ядерное оружие, Россия стала одним из главных гарантов территориальной целостности Украины в соответствии с Будапештским меморандумом. Не прошло и двадцати лет, как этот самый гарант напал на Украину.

Что мы имеем? Россия - слаборазвитая страна с огромными природными ресурсами, с феодальным стилем правления, с множеством нерешенных внутренних проблем, которые правящая олигархическая элита пытается скрыть за счет внешних факторов, развязывая конфликты в соседних странах.

Мы видим огромную поляризацию общества не только в России, но и в Украине и других странах бывшего СССР: партийная номенклатура превращается в новую национальную олигархическую элиту, некоторые олигархи обосновываются в Москве, контролируют основные сферы экономики, вывозят накопленный капитал за границу, покупают дорогую недвижимость, отправляют детей учиться в дорогие зарубежные вузы, и все это на фоне общего обнищания населения. На мой взгляд, в этом корень многих сегодняшних проблем на постсоветском пространстве: в попытке ограбить свои собственные страны олигархи делают свой капитал международным и препятствуют развитию малого и среднего бизнеса в своих странах, поскольку не вкладывают собственный капитал в развитие национальной экономики…

Российский капитал утвердился в экономике многих стран бывшего СССР и вряд ли позволит соседним странам развиваться самостоятельно.

Отдаление бывших советских республик от Москвы и их желание установить собственные связи с Европой и Азией в результате распада СССР привели к сокращению сферы геополитического влияния России на постсоветском пространстве. Независимость балтийских государств ограничивает доступ России к Балтийскому морю и через него к Атлантическому океану и Северному морю; независимость Украины и Грузии привела к потере влияния России на Черном море и к потере Одессы - ключевого порта для торговли со многими странами мира. Независимость стран Кавказа и Средней Азии ограничивает доступ России к Каспийскому морю и "отталкивает" ее от экономических коридоров Великого шелкового пути. Все это побудило кремлевское руководство развязать конфликты в Таджикистане и Киргизии, войну с Грузией в 2008 году и периодически обострять конфликт в Нагорном Карабахе, а также поддерживать подчиненные Москве режимы Абхазии и Северной Осетии.

Видя, что Москва теряет контроль над Черным и Азовским морями, при поддержке пророссийских сил на Украине, в частности в Крыму, Путин решил аннексировать Крым, прикрываясь лозунгами о защите русского населения Крыма и Донбасса, "исконно русских территорий". При Януковиче Путину удалось подписать так называемые "Харьковские соглашения", предусматривающие продление срока аренды базы российского флота до 2042 года с правом модернизации. Но как только режим Януковича пал, и он позорно бежал из страны в феврале 2014 года, в марте того же года Москва "организовала" так называемый референдум в Крыму, призванный прикрыть аннексию Крымского полуострова Россией.

Но, оккупировав Крым и Донбасс, разве Россия не представляет реальной угрозы для всего Азово-Черноморского региона?

Конечно, она источник нестабильности в регионе, источник новых угроз и потенциальных конфликтов. Международное сообщество в лице ЕС и ООН не признало аннексию и осудило российскую агрессию в Украине. Но непоследовательность этого международного сообщества, разделенного на симпатизирующих и не симпатизирующих политике Москвы, развязывает руки кремлевскому руководству и позволяет ему делать в регионе все, что оно захочет, и не только там.

Прикрываясь будущими военными учениями, Россия сосредоточила свои войска в Беларуси на границе с Польшей, Украиной и странами Прибалтики. Кремль держит военный контингент на протяжении всей российско-украинской границы и в Приднестровье.

О Крыме и говорить нечего - вся его территория превратились в военно-морскую базу Российской Федерации, чьи войска готовы вторгнуться на территорию южной Украины по первому приказу. Конечно, это беспокоит не только Украину и мировую общественность, но и соседние страны - Болгарию, Грузию, Турцию и Румынию. Керченский (Крымский) мост создает особые условия для пропуска не только гражданских, но и военных кораблей. Россия пытается "закрыть" Азовское море, установив полный контроль над его входом и выходом.

Под прикрытием учений и других гибридных действий Россия пытается закрыть, хотя и на время, доступ к морским акваториям в Черном море, блокируя таким образом традиционные торговые пути. В этой ситуации украинская сторона ищет союзников среди стран-членов ЕС и США для защиты своей территориальной целостности и независимости, 30-летие которых мы отметим в этом году 24 августа.

Как последние учения Sea Breeze-2021 могут повлиять на ситуацию и сохранить Черное море безопасным?

Думаю, их влияние будет существенным. Несмотря на то, что корабли союзников уйдут, учения показали, что Украина не останется один на один в конфронтации с Россией. Учения стали предупредительным сигналом для России, что немаловажно.

Благодаря учениям Украина отработала механизмы сотрудничества со странами НАТО, устранения угрозы со стороны потенциального противника. Присутствие 6-го флота ВМС США также сыграло сдерживающую роль, кроме того, наличие корабля такого класса впервые продемонстрировало стремление США по-настоящему поддержать Украину в ее усилиях по защите территории.

Учения, проходившие с 28 июня по 10 июля 2021 года, были, пожалуй, самыми масштабными учениями подобного рода за всю их историю. В них приняли участие от трех до пяти тысяч военнослужащих из 32 стран, 40 самолетов и 32 корабля, из которых 24 - корабли украинского флота. В учениях приняли участие корабли ВМС США, Болгарии, Великобритании, Грузии, Италии, Испании, Нидерландов, Румынии и Турции. Среди них флагман морской охраны Госпогранслужбы корвет "Григорий Куропятников", румынский корвет "Контр-адмирал Хория Мачелариу", болгарский корвет "Бодри", британский сторожевой корабль "Трент" P224, американский ракетный эсминец "Росс", румынский фрегат "Регина Мария", турецкий фрегат "Барбарос" и флагман постоянной военно-морской группировки SNMG2 - итальянский фрегат "Вирджинио Фазан". За более крупными кораблями последовали грузинские и украинские - Р23 "Очамчире", P25 "Диocкурия", P190 "Славянск" и P191 "Старобельск", испанский сторожевой корабль "Райо".

Как я уже говорил, участие американского эсминца "Росс" в учениях - демонстрация поддержки США Украины в Черном море. Несмотря на то, что эсминец довольно старый (1997 г.), экипаж из 300 человек продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, а присутствие на борту двух ракетных установок Аеgis Соmbаt Systеm, 90 ракет Tоmаhаwk, 127-мм артиллерийской установки и двух 6-ствольных 20 мм ЗАУ "Фаланкс" отрезвили горячие русские головы.

Также на учениях присутствовал болгарский корвет "Бодри", стоявший на вооружении в СССР с 1986 г. и переданный Болгарии в 1992 году с экипажем из 40 человек и 76-мм артиллерийскими установками, АК-176, двумя торпедными аппаратами комплекса "Ураган" и зенитно-ракетным комплексом "Стрела-3" на борту.

Учения проходили в Одессе, Очакове, в устье Днестра, на Кинбурнской косе, островах Змеиных и Первомайский, а также в других регионах Украины. Россия, конечно же, внимательно следила за ходом учений, усилила группировку своих кораблей в экваторе Черного моря, отправив туда ракетный крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Эсен". Для пущей убедительности русские решили заодно провести учения на своих подводных лодках в Балаклаве, недалеко от Севастополя.

Впервые в истории военных учений НАТО в Черном море сюда вошел американский высокоскоростной транспортный корабль USNS Yuma из 6-го американского флота. Ранее десантные корабли ВМС США, предназначенные для оперативной переброски войск, товаров и военной техники, обеспечения снабжения подразделений и проведения гуманитарно-спасательных операций, никогда не заходили в Черное море. Инцидент с британским эсминцем HMS Defender 23 июня у берегов аннексированного Крыма показал, что, с одной стороны, Великобритания не признает аннексию и считает эти воды территориальными водами Украины в соответствии с международным правом, но, с другой стороны, это была игра на нервах с русскими моряками и вызов со стороны англичан. Хорошо, что все закончилось мирно. Обе страны, как говорили в советские времена, продемонстрировали "высокую военную и морально-политическую подготовку".

Учения продемонстрировали солидарность стран-членов НАТО и США с Украиной и их готовность помогать не только консультациями, но и оружием. Это хорошо. Но Украина должна понять, что путь в НАТО и ЕС лежит не столько через военные учения и международные форумы, где Украину всячески поддерживают в ее стремлении стать членом евроатлантического сообщества, сколько через реальные экономические реформы, через решительную борьбу с коррупцией - не на словах, а на деле. Украина должна стремиться соответствовать политическим и экономическим критериям Копенгагена и Амстердама - необходимым условиям для вступления в ЕС, за которым будут внимательно следить европейские мониторинговые комитеты. Другого пути нет.

Вооруженным силам Украины и ее военно-морскому флоту необходимо новое развитие - строительство новых современных военных кораблей и подводных лодок на собственных судостроительных предприятиях, взаимопонимание среди высшего военного руководства. Потому что сейчас министр обороны и начальник Генштаба практически не общаются друг с другом, кроме как через Верховного главнокомандующего, выступающего посредником между ними. Это не хорошо.

Необходимо серьезное финансирование армии. По некоторым данным, олигархи и чиновники разного уровня воруют из бюджета страны около 37 миллиардов долларов в год, а мы, вместо того чтобы поставить надежный заслон перед теми, кто грабит страну и не способствует укреплению ее оборонительной способности, стоим в очереди в МВФ за 1,5 миллиардами долларов. Только сильное государство, только хорошо обученные вооруженные силы способны обеспечить нашу территориальную целостность и суверенитет.

Венцислав Михайлов