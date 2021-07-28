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Интерфакс-АВН

Российские пограничники не будут привлекаться для охраны таджикско-афганской границы - МИД Таджикистана

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Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Источник изображения: "Московский Комсомолец"

Душанбе. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Вопрос возвращения российских пограничников на таджикско-афганскую границу не стоит на повестке дня, сообщил во вторник на пресс-коференции в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"В настоящее время группа российских пограничных советников в республике работает в обычном режиме", - отметил министр.

По его словам, Таджикистан и Россия тесно сотрудничают в военной и военно-технической сфере как в двухстороннем формате, так и по линии ОДКБ.

Он напомнил, что в 2013 году в рамках ОДКБ была принята программа оказания помощи Таджикистану в укреплении границы с Афганистаном.

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Страны
Афганистан
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
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