К спуску на воду готов четвертый "Ясень" - многоцелевая АПЛ "Красноярск"

В пятницу, 30 июля, из стапельного цеха "Севмаша" выведут для спуска на воду многоцелевую АПЛ "Красноярск" - четвертый по счету "Ясень" и третий, построенный по модернизированному проекту 855 "Ясень-М".

О предстоящем событии официально известили в Минобороны РФ, а источники "Российской газеты" в судостроительной отрасли подтвердили: на верфи в Северодвинске завершаются технологические операции, необходимые для вывода АПЛ со стапеля и спуска на воду.

Напомним: в начале июля на ходовые испытания в Белое море вышел однотипный подводный крейсер "Новосибирск". Он был спущен на воду в конце 2019-го и больше года достраивался на плаву, проходил швартовные и прочие испытания, тестировал новейшие системы и оборудование, что были интегрированы конструкторами в исходный проект уже в период активного строительства АПЛ. А вместе с тем "выбирал" технические недочеты и "детские болезни", что проявились на разных этапах испытаний головного корабля, построенного по проекту "Ясень-М". Эта роль выпала экипажу и сдаточной команде подводной лодки "Казань" - они с задачей справились, в мае 2021-го АПЛ принята в состав ВМФ и сейчас несет службу на Северном флоте.

У сдаточной команды "Новосибирска" задача еще более сложная - провести заводские и государственные испытания в июле-декабре, чтобы к концу нынешнего года передать в состав ВМФ боеготовый корабль. А "Красноярск" должен последовать за ним в 2022 году.

В Минобороны напомнили, что недавно главком ВМФ адмирал Николай Евменов был с рабочим визитом в Северодвинске. И главное, что обсуждали на совещании с его участием, - сдаточная программа "Севмаша" в 2021 году. А в ней, как минимум, три АПЛ трех разных проектов: стратегический ракетоносец "Князь Олег", многоцелевой "Новосибирск" и атомная подводная лодка специального назначения "Белгород".

Александр Емельяненков