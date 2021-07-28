Войти
Российская газета

К спуску на воду готов четвертый "Ясень" - многоцелевая АПЛ "Красноярск"

456
0
+2
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

В пятницу, 30 июля, из стапельного цеха "Севмаша" выведут для спуска на воду многоцелевую АПЛ "Красноярск" - четвертый по счету "Ясень" и третий, построенный по модернизированному проекту 855 "Ясень-М".

О предстоящем событии официально известили в Минобороны РФ, а источники "Российской газеты" в судостроительной отрасли подтвердили: на верфи в Северодвинске завершаются технологические операции, необходимые для вывода АПЛ со стапеля и спуска на воду.

Напомним: в начале июля на ходовые испытания в Белое море вышел однотипный подводный крейсер "Новосибирск". Он был спущен на воду в конце 2019-го и больше года достраивался на плаву, проходил швартовные и прочие испытания, тестировал новейшие системы и оборудование, что были интегрированы конструкторами в исходный проект уже в период активного строительства АПЛ. А вместе с тем "выбирал" технические недочеты и "детские болезни", что проявились на разных этапах испытаний головного корабля, построенного по проекту "Ясень-М". Эта роль выпала экипажу и сдаточной команде подводной лодки "Казань" - они с задачей справились, в мае 2021-го АПЛ принята в состав ВМФ и сейчас несет службу на Северном флоте.

У сдаточной команды "Новосибирска" задача еще более сложная - провести заводские и государственные испытания в июле-декабре, чтобы к концу нынешнего года передать в состав ВМФ боеготовый корабль. А "Красноярск" должен последовать за ним в 2022 году.

В Минобороны напомнили, что недавно главком ВМФ адмирал Николай Евменов был с рабочим визитом в Северодвинске. И главное, что обсуждали на совещании с его участием, - сдаточная программа "Севмаша" в 2021 году. А в ней, как минимум, три АПЛ трех разных проектов: стратегический ракетоносец "Князь Олег", многоцелевой "Новосибирск" и атомная подводная лодка специального назначения "Белгород".


Александр Емельяненков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Красноярск АПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
885 Ясень
СФ
Похожие новости
05.07.2021
Атомный подводный крейсер «Новосибирск» в море
04.01.2021
Глава "Севмаша" назвал передачу ВМФ РФ атомной подлодки "Казань" задачей на перспективу
22.07.2020
Заложены атомные подводные лодки «Воронеж» и «Владивосток»
01.08.2016
Судостроительное предприятие "Севмаш". Досье
23.04.2012
Подплав выходит на поверхность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 14:04
  • 150
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 28.07 13:31
  • 4
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения
  • 28.07 13:25
  • 25
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 28.07 13:03
  • 285
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 28.07 12:33
  • 1
Источник: для управления беспилотниками "Охотник" разработают двухместный Су-57
  • 28.07 12:27
  • 9
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 28.07 12:08
  • 1
«Су-57 для бедных» ставит авиапром в рискованное положение
  • 28.07 11:11
  • 113
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 28.07 10:15
  • 953
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 28.07 06:14
  • 2
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 27.07 19:25
  • 0
Отказ двигателя у самолета “Белавиа” эксперт назвал не критичной ситуацией
  • 27.07 15:59
  • 1
Пять компаний разработают «робота» взамен Bradley
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил