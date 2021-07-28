Тегеран задерживает переговоры по СВПД, это может подорвать восстановление сделки - МИД Франции

Брюссель. 26 июля. ИНТЕРФАКС - В МИД Франции в понедельник заявили, что Иран, не возвращаясь к переговорам по ядерной сделке, ставит под угрозу заключение соглашения по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщают западные СМИ.

"Если он продолжит идти по этому пути, то не только продолжит откладывать момент, когда можно достичь соглашение по снятию санкций, но и рискует подорвать саму возможность завершения переговоров в Вене и возрождение СВПД", - цитируют СМИ слова представителя французского МИД Аньес фон дер Мюль.

Ранее в июле Вашингтон обвинил Иран в задержке переговоров по СВПД.

Непрямые американо-иранские переговоры о возобновлении действия в полном объеме СВПД от 2015 года были приостановлены с момента окончания последнего раунда 20 июня. Стороны заявили об определенном прогрессе, а постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что соглашение готово почти на 90% и следующий раунд может стать завершающим.

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пояснил, что Тегеран не вернется за стол переговоров до того, как избранный новый президент Ибрахим Раиси вступит в должность и сформирует новое правительство.