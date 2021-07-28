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Военно-промышленный курьер

Польша бряцает танками перед Россией за «Северный поток - 2»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Польши Мариуш Блащак озвучил планы Варшавы разместить американские танки на границах России и Белоруссии и даже не стал скрывать, для чего они там нужны.

«Их разместят на равнине. Стратеги называют ее «Смоленскими воротами», а далее – «Брестскими воротами», она тянется от востока России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться», - объяснил Блащак логику польского военного ведомства местному порталу wPolsce.

Министерство обороны Польши процитировало заявление своего шефа в своем официальном аккаунте в Twitter, а затем быстро его удалило, чем еще более усилило резонанс, пишет Rubaltic.ru. 

Скрины-то сохранились, равно как и первоисточник - оригинальное интервью.

Никакой военной тайны Мариуш Блащак не раскрыл. Танки - это наступательные вооружения; если их размещают у границ Калининградской и Брестской областей, то, очевидно, не для того, чтобы обороняться от военной агрессии России и Беларуси, а чтобы атаковать.

Глава Минобороны вздумал бряцать оружием в те дни, когда польская власть осмысливала предательство Варшавы Соединенными Штатами, которые сговорились-таки с Германией о запуске российско-немецкого газопровода «Северный поток — 2» в обход Польши.

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Страны
Белоруссия
Германия
Польша
Россия
США
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