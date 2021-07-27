Маневры НАТО у границ Беларуси и России – подготовка к третьей мировой?

Во время своего интервью телеканалу «Sky News Arabia», которое состоялось 19 июля, Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что, создавая очаг напряжения вокруг России и Беларуси, политики ЕС ведут к развязыванию третьей мировой войны.

«Создавая здесь, в центре Европы, очаг чудовищного напряжения, развернув против нас и против России, да и против Китая гибридную войну, европейцы в самом центре Европы создают не просто очаг напряжения. Они все ведут к развязыванию третьей мировой войны», – сказал глава белорусского государства, добавив, что это очевидно уже не только для экспертов, но и для обычных граждан.

Примечательно, что основной составляющей в деструктивной деятельности Запада против субъектов Союзного государства является информационная кампания, в которой рефреном проходят тезисы об «угрозе с Востока», «последней диктатуре Европы», «нарушениях прав человека» и т.д.

Традиционно часть «демократического» информационного яда достается совместным стратегическим учениям вооруженных сил России и Беларуси – в этом году «Запад 2021».

Напомним, что в постсоветской истории первым таким учением оперативно-стратегического уровня были «Запад-2009».

Начиная с 2009 года, согласно договоренности между Россией и Беларусью, подобные маневры стали проводить один раз в два года, поочередно – на территории Беларуси и России. Когда они проходят на западных границах Союзного государства, то называются «Запад», когда в России – «Щит Союза». Например, в сентябре 2019 года учение «Щит Союза» проходило на полигоне «Мулино» Нижегородской области Российской Федерации.

Каждый раз, несмотря на заявления представителей высшего военного руководства России и Беларуси о том, что совместные стратегические учения вооруженных сил союзных стран носят плановый и сугубо оборонительный характер, западные и подконтрольные им СМИ возбуждают вокруг них информационную истерию.

Порой доходит до смешного. Например, в этом году пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби на брифинге в начале мая захотел пояснить журналистам, чем же отличаются «учения НАТО у границ России» от «учений России на границах НАТО». Для примера он взял учения «Defender Europe 21». Надо сказать, весьма неудачный пример.

Здесь следует напомнить, что НАТО, начиная с того же 2009 года, увеличила количество учений, проводимых в Польше и Прибалтике, более чем вдвое, а численность привлекаемых к участию в них войск – более чем в три раза.

Теперь о «Defender Europe 21». Это самые крупные за последние 25 лет учения в Европе, которые прошли на 31 полигоне в 13 европейских странах. В них приняло участие почти 30 тысяч человек из 26 стран.

Для сравнения, в российско-белорусских учениях «Запад» и «Щит Союза», как правило, участвуют не более 13 тысяч военнослужащих. Согласно Венскому документу 2011 года, на учениях, где численность военнослужащих не превышает 13 тысяч, присутствие иностранных наблюдателей не обязательно. Тем не менее, каждый раз их приглашают на эти учения.

А вот ушлые натовские чиновники бессовестно использовали простую схему для обхода юридических тонкостей – разбили «Defender Europe 21» на несколько относительно мелких маневров, например, таких как «Swift Response», «Saber Guardian» и «Immediate Response». Об их масштабах высказался заместитель начальника штаба верховного командования НАТО в Европе генерал Брис Удэ. Он так и сказал: «Одномоментно в учениях принимать участие будет не более 9 тысяч военнослужащих». А были еще учения, ассоциированные с «Defender Europe 21» – «African Lion» и «Steadfast Defender». Арифметика простая, но впечатляет результат.

При этом натовские учения преподносятся уже упомянутыми политиками на Западе как исключительно мирные и оборонительные. По словам Джона Кирби, США и НАТО, в отличие от России и Беларуси, открыто говорят о целях и задачах проводимых ими военных учений. Все они являются оборонительными и направлены на «сдерживание агрессии».

А вот анализ данных из открытых источников о содержании этих учений, характере практических действий в период их подготовки и проведения, подсказывает, что «Defender Europe 21» были наступательными – сначала отработка вопросов развертывания американских войск в Европе, переброшенных из США, а затем их переход в наступление.

И теперь, после завершения циничной аферы с «Defender», заокеанские и европейские «эксперты» приступили к препарированию «Запада 2021».

Примечательно, что впереди всех выступили их подопечные, уже восьмой год мечтающие об «евроинтеграции» и «натовступлении».

Отдельные информационные ресурсы пугают читателей ранним прибытием в Белоруссию воинских эшелонов с российскими военными и техникой для участия в учениях. Дескать, до учения еще месяц, а они уже приехали! Версии – одна смешнее другой, от укрощения строптивых белорусов, до запредельной численности прибывающих войск – не иначе как для захвата «незалежнай».

Горе-аналитикам даже в голову прийти не может, что это всего-лишь мера для исключения перегрузки железнодорожной сети, в первую очередь Беларуси. Хоть войск, по сравнению с «Defender Europe 21», и не много, но и страна небольшая. Это чтобы принять американских военных и технику были задействованы морские порты пяти европейских стран – Албании, Хорватии, Германии, Греции и Словении, а также аэропорты двенадцати стран. В Албании, Хорватии, Греции, Черногории и Словении были развернуты пять логистических центров.

Разница чувствуется? Так кто, все-таки, нагнетает обстановку?

Ответ очевиден, но не утешителен. Подобная «демонстрация всемогущества» блока НАТО больше всего напоминает прыжки примата со взрывным устройством. Любой крупномасштабный вооруженный конфликт в Европе (наступательный сценарий которого, теперь уже без всяких сомнений, был отработан в ходе «Defender Europe 21» и «Sea Breeze 2021») непременно перерастет в войну мировую с применением ядерного оружия.

Последствия непредсказуемы.

Николай Крылов