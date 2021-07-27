Минтранс за 9 лет хочет повсеместно внедрить беспилотники и создать цифровые профили пассажиров

Минтранс России подготовил стратегию развития транспортной отрасли, которую ведомство планирует реализовать с 2021 по 2030 год. В частности, будут созданы системы цифровых профилей пассажиров для оплаты проезда по биометрии и расчета оптимального маршрута поездки, а также будет регламентировано использование беспилотного транспорта.

Согласно документу, к 2024 году в пилотном режиме должна быть запущена коммерческая доставка грузов с использованием беспилотников, а к 2030 году в стране должны появиться беспилотные легковые и грузовые автомобили, поезда и суда, а также создана необходимая инфраструктура для их движения.

Вместе с тем планируется развивать систему для моделирования транспортных потоков, в основу которой войдут технологии искусственного интеллекта. Также в стратегии говорится, что перевозка грузов из Китая в Европу через территорию России будет осуществляться беспилотниками.

Соответствующие технологические стандарты и нормативно-правовые акты для беспилотного авиационного, морского и речного транспорта должны быть разработаны к декабрю 2023 года.

Минтранс планирует потратить на реализацию стратегии 336,4 млн рублей, большая часть из этих средств (205 млн рублей) будет потрачена на внедрение беспилотников. К реализации стратегии будут подключены и другие ведомства: Минпромторг и Минэкономразвития, совместно с ФНС, ФТС, МВД, ФСБ, ФСС, ПФ, а также Росстандартом.

Кирилл Сергеев