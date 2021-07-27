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Интерфакс-АВН

Страны Запада пытаются разорвать связи России и стран СНГ - Совбез РФ

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Рашид Нургалиев
Рашид Нургалиев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Вашингтон оказывает давление на страны Содружества Независимых Государств с целью разорвать их связи с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

"США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".

"Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт", - отметил он.

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Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Персоны
Нургалиев Рашид
Проекты
Евросоюз
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