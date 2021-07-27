Войти
Интерфакс-АВН

Москва поддерживает усилия Дамаска по ликвидации террористов и прекращению незаконного иностранного присутствия в Сирии - посол РФ в САР

293
0
0
Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия.
Источник изображения: © Фото : SANA

Дамаск. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Посол России в Дамаске Александр Ефимов призвал зарубежные государства и гуманитарные организации поддержать усилия Сирии в восстановлении мирной жизни.

Выступая на совещании межведомственных координационных штабов России и Сирии в понедельник, он отметил, что РФ полностью поддерживает руководство Сирии в его стремлении добиться полной ликвидации остающихся в стране террористических элементов и прекращения незаконного иностранного присутствия на сирийской земле и восстановлении страны.

"Как известно, сама Россия также играет значительную роль в решении указанных задач. Призываем всех зарубежных игроков поддержать нас в этом благородном устремлении. Знаем, что такой настрой в той или иной степени разделяет целый ряд иностранных правительств, а также многие представители международного гуманитарного сообщества", - сказал Ефимов.

"Дело за малым - приступить к конкретным практическим мерам и работать сообща, дополняя усилия друг друга", - добавил посол.

По его словам, Россия предоставляет Сирии необходимое материальное содействие в различных сферах. Ефимов отметил стартовавшие в марте 2021 года очередные поставки в республику пшеницы из России, которые призваны покрыть экстренные потребности сирийцев в этом ресурсе.

"Разумеется, продолжаем тесную координацию с Дамаском на политическом треке - в деле отстаивания суверенитета, национального единства, территориальной целостности САР и права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны", - сказал глава российской дипмиссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Похожие новости
29.05.2019
Мозговой штурм Вашингтона
02.11.2018
Иорданский манёвр ИГИЛ: как США планируют зацепиться за Эт-Танф?
02.09.2016
Первые фото 120-мм новинки от "Уралвагонзавода"
08.10.2015
Американский адмирал: НАТО обеспокоена ростом возможностей ВМФ России
13.03.2013
Сергей Шойгу пообещал флоту корабли
27.08.2008
США нуждаются в России больше, чем Россия в США - газета "Нью-Йорк таймс"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 08:35
  • 3
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 27.07 08:26
  • 267
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:41
  • 97
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 07:05
  • 1
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 27.07 05:38
  • 929
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил
  • 27.07 04:48
  • 2
The National Interest (США): эти пять российских кораблей господствуют на Черном море, вызывая озабоченность у американских ВМС
  • 27.07 01:54
  • 7
На Украине изучают возможность производить истребители Су-27 и МиГ-29
  • 27.07 01:33
  • 1
Новейший палубный "стелс"-истребитель: скоро из России
  • 27.07 01:32
  • 1
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 26.07 23:42
  • 9
День (Украина): под сенью «Циркона»
  • 26.07 22:15
  • 7
Defence 24 (Польша): «Терминатор» с дистанционным управлением — очередной российский боевой робот
  • 26.07 18:25
  • 1
"Вертолеты России" согласовали техзадания с поставщиками по проекту "Минога"