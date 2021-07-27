Москва поддерживает усилия Дамаска по ликвидации террористов и прекращению незаконного иностранного присутствия в Сирии - посол РФ в САР

Дамаск. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Посол России в Дамаске Александр Ефимов призвал зарубежные государства и гуманитарные организации поддержать усилия Сирии в восстановлении мирной жизни.

Выступая на совещании межведомственных координационных штабов России и Сирии в понедельник, он отметил, что РФ полностью поддерживает руководство Сирии в его стремлении добиться полной ликвидации остающихся в стране террористических элементов и прекращения незаконного иностранного присутствия на сирийской земле и восстановлении страны.

"Как известно, сама Россия также играет значительную роль в решении указанных задач. Призываем всех зарубежных игроков поддержать нас в этом благородном устремлении. Знаем, что такой настрой в той или иной степени разделяет целый ряд иностранных правительств, а также многие представители международного гуманитарного сообщества", - сказал Ефимов.

"Дело за малым - приступить к конкретным практическим мерам и работать сообща, дополняя усилия друг друга", - добавил посол.

По его словам, Россия предоставляет Сирии необходимое материальное содействие в различных сферах. Ефимов отметил стартовавшие в марте 2021 года очередные поставки в республику пшеницы из России, которые призваны покрыть экстренные потребности сирийцев в этом ресурсе.

"Разумеется, продолжаем тесную координацию с Дамаском на политическом треке - в деле отстаивания суверенитета, национального единства, территориальной целостности САР и права сирийцев самостоятельно определять будущее своей страны", - сказал глава российской дипмиссии.