Войти
Интерфакс-АВН

"Вертолёты России" поставят отечественным и зарубежным заказчикам более 100 военных машин в 2021 году

282
0
0
Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года
Вертолет Ми-17 ВВС Шри-Ланки, март 2017 года.
Источник изображения: Haleef Ismail

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Более сотни российских военных вертолетов будет передано в этом году заказчикам внутри страны и за рубежом, сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"195 вертолетов. Из них 105 военных, на внутренний и внешний рынок, и порядка 90 гражданских вертолетов", - заявил Богинский в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о планах поставок в 2021 году.

По его словам, за первое полугодие заказчикам уже передано 45 вертолетов.

"Традиционно гособоронзаказ - это вторая половина года, поэтому мы с августа начнем машины сдавать, основная масса будет сдаваться в октябре-ноябре, экспорт военный идет по графикам", - сказал глава "Вертолетов России".

Богинский отметил, что в 2020 году холдинг поставил 141 воздушное судно, в 2019 - 153, в 2017 году - 197.

"По финансовым показателям: в 2017 году мы получили 27,5 млрд руб. прибыли, за 2018 год - 27,4 млрд руб., за 2019 год - 7 млрд руб. и за 2020 год - 12 млрд руб. Но при этом доля военной продукции по сравнению с 2017 годом упала больше чем на 40%, сократился как экспорт, так и госзаказ", - сообщил гендиректор холдинга.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") - единственный разработчик и производитель вертолетов в России, обладающий возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания военных и гражданских вертолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Ростех
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
20.11.2020
Минобороны РФ получило все заказанные на 2020 год Ка-52
28.10.2019
От "Ласточки" до лампочки
20.05.2015
Достигая потолка
25.06.2014
На вертолеты для "Мистралей" потратят 32 млрд рублей
01.10.2012
"Мы вполне можем конкурировать с Mercedes"
30.06.2011
"Ростехнологии" проведут корпоратив развития
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.07 08:35
  • 3
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 27.07 08:26
  • 267
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 27.07 08:00
  • 30
АК-19: прорыв или стагнация
  • 27.07 07:41
  • 97
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 27.07 07:26
  • 363
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 27.07 07:05
  • 1
Dassault Rafale «подбил» во время учений российский Су-35
  • 27.07 05:38
  • 929
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 27.07 05:35
  • 2
В Кремле видят в заключении мирного договора с Японией возможность поставить точку в истории с принадлежностью южных Курил
  • 27.07 04:48
  • 2
The National Interest (США): эти пять российских кораблей господствуют на Черном море, вызывая озабоченность у американских ВМС
  • 27.07 01:54
  • 7
На Украине изучают возможность производить истребители Су-27 и МиГ-29
  • 27.07 01:33
  • 1
Новейший палубный "стелс"-истребитель: скоро из России
  • 27.07 01:32
  • 1
Москва и Минск наращивают военно-техническое сотрудничество
  • 26.07 23:42
  • 9
День (Украина): под сенью «Циркона»
  • 26.07 22:15
  • 7
Defence 24 (Польша): «Терминатор» с дистанционным управлением — очередной российский боевой робот
  • 26.07 18:25
  • 1
"Вертолеты России" согласовали техзадания с поставщиками по проекту "Минога"