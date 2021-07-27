"Вертолёты России" поставят отечественным и зарубежным заказчикам более 100 военных машин в 2021 году

Москва. 26 июля. ИНТЕРФАКС - Более сотни российских военных вертолетов будет передано в этом году заказчикам внутри страны и за рубежом, сообщил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"195 вертолетов. Из них 105 военных, на внутренний и внешний рынок, и порядка 90 гражданских вертолетов", - заявил Богинский в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о планах поставок в 2021 году.

По его словам, за первое полугодие заказчикам уже передано 45 вертолетов.

"Традиционно гособоронзаказ - это вторая половина года, поэтому мы с августа начнем машины сдавать, основная масса будет сдаваться в октябре-ноябре, экспорт военный идет по графикам", - сказал глава "Вертолетов России".

Богинский отметил, что в 2020 году холдинг поставил 141 воздушное судно, в 2019 - 153, в 2017 году - 197.

"По финансовым показателям: в 2017 году мы получили 27,5 млрд руб. прибыли, за 2018 год - 27,4 млрд руб., за 2019 год - 7 млрд руб. и за 2020 год - 12 млрд руб. Но при этом доля военной продукции по сравнению с 2017 годом упала больше чем на 40%, сократился как экспорт, так и госзаказ", - сообщил гендиректор холдинга.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") - единственный разработчик и производитель вертолетов в России, обладающий возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания военных и гражданских вертолетов.