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ЦАМТО

Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку одного Ми-171А2, предусмотрена возможность поставки еще 25 машин

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 26 июля. Россия и ОАЭ подписали соглашение на поставку вертолета Ми-171А2 с возможностью в течение пяти лет поставить еще 25 таких машин.

Об этом заявил 24 июля в интервью "РИА Новости" генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"В рамках авиасалона МАКС мы подписали соглашение с жесткими обязательствами по заключению контракта до 15 сентября с компанией из ОАЭ. Пока речь идет об одном вертолете Ми-171А2, но у нас с ними есть программа на пять лет по поставкам пяти вертолетов в год, то есть в перспективе на 25 машин", – сказал он.

А.Богинский пояснил, что контракт будет заключен только осенью, поскольку сейчас между РФ и ОАЭ нет соглашения по взаимному признанию сертификатов летной годности. По его словам, пока Росавиация провела переговоры с авиационными властями ОАЭ по валидации лишь одного типа вертолета.

"Наша задача – до 15 сентября заключить контракт, в сентябре-октябре передать эксплуатанту и показать этот Ми-171А2 на дубайской выставке. Надеемся, что на Dubai Airshow-2021 авиационные власти подпишут либо полноценное соглашение, либо набор рабочих процедур, касающихся всей гражданской вертолетной техники", – сказал собеседник агентства.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия, отмечает "РИА Новости".

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