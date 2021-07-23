Войти
Интерфакс-АВН

Натовский дальний беспилотник провел разведку вблизи границ Белоруссии, куда прибыли российские войска

131
0
0
Беспилотник RQ-4D Phoenix
Беспилотник RQ-4D Phoenix.
Источник изображения: defensenews.com

Лондон. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Дальний тяжелый разведывательный беспилотный летательный аппарат командования НАТО RQ-4D Phoenix в четверг совершил полет вблизи западных районов Белоруссии, куда прибыли российские военнослужащие, следует из мониторинга западных авиаресурсов.

По их сведениям, разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix Сил наблюдения за наземной обстановкой НАТО (Alliance Ground Surveillance Force - AGS) в течение более полутора часов курсировал вдоль границы Брестской области, куда прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой из России в рамках подготовки к совместному стратегическому учению "Запад-2021".

"В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации. Им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021", - сообщило в четверг министерство обороны Белоруссии. Учение "Запад-2021" пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. Тема предстоящего учения: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

RQ-4D Phoenix вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Маршрут его полета к западным границам Белоруссии проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.

Натовские Силы наблюдения за наземной обстановкой, которые размещены на главной оперативной базе Сигонелла, располагают пятью беспилотниками RQ-4D Phoenix, поставленными в 2019-2020 годах американской корпорацией Northrop Grumman.

НАТО управляет ими и обслуживает их от имени всех союзников альянса. Разработка БПЛА RQ-4D была на 95% основана на стратегическом беспилотнике ВВС США Block 40 Global Hawk. Вариант североатлантического союза был адаптирован к требованиям НАТО, чтобы обеспечить альянс современными возможностями разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Схожие дроны ВВС США RQ-4A Global Hawk, которые также базируются на базе Сигонелла, используются для проведения многочасовых разведывательных полетов, в том числе вблизи западных и южных границ России.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Болгария
Греция
Италия
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
Global Hawk
Компании
Northrop Grumman
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
19.04.2021
"Дело рук НАТО": что началось у российских границ
19.03.2021
Учение «Defender Europe – 21» – очередной вызов военной безопасности России и Беларуси
17.09.2019
Семь часов разведки: НАТО отправило к России беспилотник
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 03:00
  • 249
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.07 02:11
  • 3
Конструктор назвал цели российского Су-75
  • 23.07 01:10
  • 1
Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62
  • 23.07 00:44
  • 1
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 22.07 23:36
  • 5
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 23:36
  • 1
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
  • 22.07 23:35
  • 2
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 22:43
  • 5
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 18:37
  • 8
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 18:00
  • 3
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
  • 22.07 17:41
  • 2
«Прометей» готовится к службе
  • 22.07 15:26
  • 2
Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным
  • 22.07 15:21
  • 5
Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет
  • 22.07 14:27
  • 1
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"
  • 22.07 13:47
  • 0
Алексей Бутримов: чтобы сделать SSJ100 настоящим бизнес-джетом, нужно поработать над качеством его салона