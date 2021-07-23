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Интерфакс-АВН

Решение о времени отстыковки модуля "Пирс" от МКС будет принято после проведения регламентных расчетов

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 22 июля. ИНТЕРФАКС - Время расстыковки модуля "Пирс" и Международной космической станции будет принято после проведения регламентных расчетов и операций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"Решение о времени расстыковки модуля "Пирс" с МКС будет принято после проведения регламентных расчетов и операций", - сообщили в пресс-службе.

Ранее представитель Центра управления полетами сообщил экипажу о переносе подготовительных работ по отстыковке модуля на сутки.

"Ребят, более глобальные изменения на сегодняшний день. Отменились все работы касательно СО, они перенесены на завтра", - сказал представитель ЦУПа в ходе переговоров с экипажем.

Ранее сообщалось, что отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком-модулем "Пирс", чьё место на МКС займет модуль "Наука", запланирована на 23 июля.

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