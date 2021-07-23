Войти
ИноСМИ

The Mirror (Великобритания): пугающие фотографии нового боевого танка-амфибии России вызывают опасения Украины

135
0
0
Испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1"
Испытания плавающего танка "Спрут-СДМ1".
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Ростех" | Перейти в фотобанк

Российский танк может полностью погружаться в воду и открывать огонь по мере приближения к берегу. Это усилило опасения о нападении на Украину, поскольку оно может быть начато с моря десантом на побережье, пугает автор читателя, используя уморительную с точки зрения здравого смысла лексику для нагнетания напряжения.

Эти леденящие душу фотографии показывают, как Россия проверяет возможности нового смертоносного боевого танка-амфибии.

Большое число танков "Спрут-СДМ1" может быть спущено на воду с военных кораблей и по мере приближения к суше стрелять по целям из 125-мм пушки и 7,62-мм пулемета с дистанционным управлением.

Считается также, что этот танк может нести ракеты и быть оснащен приборами ночного видения.

Танк способен почти полностью погружаться в воду, что затрудняет возможность взять его на прицел.

Считается, что очень маневренный "Спрут", который может двигаться со скоростью семь узлов (13 км/час) в воде и 45 миль в час (72 км/час) на суше, предназначен для демонстрации российской мощи на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Это новое оружие также усилило опасения, что Кремль держит в поле зрения соседнюю Украину.

Возможное нападение на Украину может потребовать прибрежной атаки с использованием бронетехники.

Танк также идеально подойдет для пересечения сложных речных систем Украины.

Эксперт по обороне России Брюс Джонс (Bruce Jones) сказал: "Москва пополняет свой арсенал современным, соответствующим боевым целям и эффективным оружием, которое, по мнению Кремля, может потребоваться ей в будущем".

При этом испытания танков-амфибий, которые в настоящее время проходят в Черном море, следуют вслед за объявлением международной тревоги в связи с недавним скоплением российских войск на границе с Украиной.

Помимо основного орудия, стреляющего снарядами, "Спрут-СДМ1" оснащен мощным 7,62-мм дистанционно управляемым пулеметом, который может вести огонь, пока машина находится на плаву.

Источники сообщают, что экипаж танка располагает также высокотехнологичными приборами ночного видения, что позволяет совершать атаки с кораблей как ночью, так и днем.

После выхода на берег танк, который движется по воде со скоростью семи узлов, может развивать скорость около 72 километров в час по мере приближения к целям.

Также считается, что он оснащен системой управляемого ракетного оружия, способной после запуска ракет немедленно переходить к новым целям.

Относительно небольшой и мощный боевой танк вмещает экипаж из трех человек, включая командира, водителя и оператора управления огневыми средствами.

После выхода на морской берег или пересечения реки "Спрут-СДМ1" может штурмовать районы объектов удара на расстоянии до 310 миль (около 500 км) вглубь страны, прежде чем потребуется дозаправка.

Источник в оборонном ведомстве сказал: "Растет ощущение, что Россия готовит расширение демонстрации своей военной силы вокруг Средиземного моря. Или они могут готовить наступление на Украину, для которого может потребоваться большое танковое соединение с возможностью десантирования. Эта возможность десантировать танки с моря явно дает силам Москвы большое преимущество с точки зрения транспортировки боевых машин по морю и быстрого развертывания их на берегу".


Крис Хьюз (Chris Hughes)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
2С25 Спрут-СД
Похожие новости
21.06.2021
Военная бронетехника Запада и России – актуальное состояние
14.04.2021
Daily Mail (Великобритания): кризис на Украине «в шаге от войны». Говорят британцы.
12.08.2019
"Это недопустимо": британские активисты против помощи Украине
24.07.2017
Кто кому угрожает на Черном море
01.08.2011
Требуется БМП XXI века
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 03:00
  • 249
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.07 02:11
  • 3
Конструктор назвал цели российского Су-75
  • 23.07 01:10
  • 1
Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62
  • 23.07 00:44
  • 1
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 22.07 23:36
  • 5
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 23:36
  • 1
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
  • 22.07 23:35
  • 2
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 22:43
  • 5
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 18:37
  • 8
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 18:00
  • 3
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
  • 22.07 17:41
  • 2
«Прометей» готовится к службе
  • 22.07 15:26
  • 2
Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным
  • 22.07 15:21
  • 5
Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет
  • 22.07 14:27
  • 1
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"
  • 22.07 13:47
  • 0
Алексей Бутримов: чтобы сделать SSJ100 настоящим бизнес-джетом, нужно поработать над качеством его салона