"Рособоронэкспорт" на авиасалоне МАКС-2021 подписал 13 экспортных контрактов на сумму более 1млрд евро - Михеев

Жуковский. 22 июля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" в рамках авиасалона МАКС-2021 заключил контрактов на сумму свыше 1 млрд евро, сообщил глава компании "Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" максимально использовал потенциал МАКС-2021, подписав на полях салона 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро", - сказал Михеев журналистам в четверг.

По его словам, иностранные заказчики в рамках соглашений приобретают у РФ самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба". Кроме того, подписаны контракты на поставку современных авиационных средств поражения, ряда образцов бронетанковой и автомобильной техники.