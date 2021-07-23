"Алмаз-Антей" создаёт беспилотники для решения специфических задач - замгендиректора Савицкий

Жуковский (Московская область). 22 июля. ИНТЕРФАКС - Охотник за дронами "Волк-18" и нейтрализатор беспилотников ROSC-1, которые представил на авиасалоне МАКС-2021 концерн ВКО "Алмаз-Антей", специфическая, штучная продукция, сообщил замгенерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

"Беспилотники - не профильная продукция концерна, он не создает беспилотники в чистом виде, но, скажем так, холдинг их для некоторых вещей использует. И хотя мы не производители беспилотных летательных аппаратов, но, в частности, охотник за дронами "Волк-18" - наш продукт", - сказал Савицкий.

Он пояснил, что "для некоторых военных целей концерн создаёт отдельные беспилотники, но это достаточно специфичный продукт".

В частности, говоря об охотнике за дронами "Волк-18", Савицкий отметил, что при его создании "был взят стандартный беспилотник, затем сильно доработанный с точки зрения того, для чего он будет применяться". "Он применяется для нейтрализации других беспилотников. Поэтому можно сказать, что это разработка концерна в чистом виде. Но в массовом порядке мы беспилотники не производим. Это всё-таки дело профильных предприятий", - сказал собеседник агентства.

Что касается нейтрализатора беспилотников ROSC-1, то, по словам Савицкого, он является наглядным примером трансфера военных технологий в другие отрасли.

"Комплекс ROSC был создан по техническому заданию Воздушно-космических сил. Он был разработан для военных целей, для борьбы с беспилотниками. Но сегодня у него есть и дополнительные, специфические функции", - отметил Савицкий.

Он рассказал, что ROSC-1 - комплекс с широким набором функций: в нём есть средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, локации, оптические камеры наблюдения и другая "начинка".

"Комплекс был разработан в интересах военных, принят на снабжение в российских Вооружённых силах. Потом он был доработан по требованиям гражданской авиации с учётом решения задач по обеспечению большей безопасности полётов в плане, например, парирования угроз по линии орнитологии. Для военной авиации эта проблема всегда была менее актуальна, а для гражданского воздушного флота - напротив, и она становится всё более серьёзной, эта проблема. И тут наглядный пример трансфера военных технологий в гражданскую сферу", - сказал Савицкий.

Он отметил, что концерн был и остаётся один из лидеров диверсификации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) во многом благодаря решениям, которые были приняты в своё время в соответствии с указом президента РФ по наделению концерна полномочиями основного производителя и интегратора национальной системы организации воздушного движения (ОрВД).

"В отличие от диверсификации, которая проводилась в 90-х годах прошлого века на ряде предприятий ОПК, когда они, к сожалению, стали делать сковородки, ухваты и другие всевозможные вещи для ширпотреба, руководство концерна и дочерних предприятий холдинга были нацелены на другое. На то, чтобы перенести высокоинтеллектуальный продукт, технологии из военной сферы в гражданскую и применить их", - отметил Савицкий.

Такой подход, по его словам, позволяет сегодня реализовывать крупные проекты в различных отраслях российской экономики.

Говоря о том, что в ряде случаев концерн выступает интегратором кооперации по созданию продукта, Савицкий отметил, что, к примеру, по части ОрВД - это объединение не только потенциала "дочек" холдинга.