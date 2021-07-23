Войти
Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" создаёт беспилотники для решения специфических задач - замгендиректора Савицкий

169
0
0
"Волк-18"
"Волк-18".
Источник изображения: © Пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Жуковский (Московская область). 22 июля. ИНТЕРФАКС - Охотник за дронами "Волк-18" и нейтрализатор беспилотников ROSC-1, которые представил на авиасалоне МАКС-2021 концерн ВКО "Алмаз-Антей", специфическая, штучная продукция, сообщил замгенерального директора концерна по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

"Беспилотники - не профильная продукция концерна, он не создает беспилотники в чистом виде, но, скажем так, холдинг их для некоторых вещей использует. И хотя мы не производители беспилотных летательных аппаратов, но, в частности, охотник за дронами "Волк-18" - наш продукт", - сказал Савицкий.

Он пояснил, что "для некоторых военных целей концерн создаёт отдельные беспилотники, но это достаточно специфичный продукт".

В частности, говоря об охотнике за дронами "Волк-18", Савицкий отметил, что при его создании "был взят стандартный беспилотник, затем сильно доработанный с точки зрения того, для чего он будет применяться". "Он применяется для нейтрализации других беспилотников. Поэтому можно сказать, что это разработка концерна в чистом виде. Но в массовом порядке мы беспилотники не производим. Это всё-таки дело профильных предприятий", - сказал собеседник агентства.

Что касается нейтрализатора беспилотников ROSC-1, то, по словам Савицкого, он является наглядным примером трансфера военных технологий в другие отрасли.

"Комплекс ROSC был создан по техническому заданию Воздушно-космических сил. Он был разработан для военных целей, для борьбы с беспилотниками. Но сегодня у него есть и дополнительные, специфические функции", - отметил Савицкий.

Он рассказал, что ROSC-1 - комплекс с широким набором функций: в нём есть средства радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, локации, оптические камеры наблюдения и другая "начинка".

"Комплекс был разработан в интересах военных, принят на снабжение в российских Вооружённых силах. Потом он был доработан по требованиям гражданской авиации с учётом решения задач по обеспечению большей безопасности полётов в плане, например, парирования угроз по линии орнитологии. Для военной авиации эта проблема всегда была менее актуальна, а для гражданского воздушного флота - напротив, и она становится всё более серьёзной, эта проблема. И тут наглядный пример трансфера военных технологий в гражданскую сферу", - сказал Савицкий.

Он отметил, что концерн был и остаётся один из лидеров диверсификации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) во многом благодаря решениям, которые были приняты в своё время в соответствии с указом президента РФ по наделению концерна полномочиями основного производителя и интегратора национальной системы организации воздушного движения (ОрВД).

"В отличие от диверсификации, которая проводилась в 90-х годах прошлого века на ряде предприятий ОПК, когда они, к сожалению, стали делать сковородки, ухваты и другие всевозможные вещи для ширпотреба, руководство концерна и дочерних предприятий холдинга были нацелены на другое. На то, чтобы перенести высокоинтеллектуальный продукт, технологии из военной сферы в гражданскую и применить их", - отметил Савицкий.

Такой подход, по его словам, позволяет сегодня реализовывать крупные проекты в различных отраслях российской экономики.

Говоря о том, что в ряде случаев концерн выступает интегратором кооперации по созданию продукта, Савицкий отметил, что, к примеру, по части ОрВД - это объединение не только потенциала "дочек" холдинга.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ГосОрВД
ОПК АО
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
Похожие новости
20.07.2021
Замглавы концерна "Алмаз-Антей": наши новые разработки — ответы на угрозы авиабезопасности
19.07.2021
"Алмаз-Антей" представит охотник за дронами и оборудование для аэропортов
19.07.2021
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит продукцию гражданского и военного назначения на МАКС-2021
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.07 03:00
  • 249
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.07 02:11
  • 3
Конструктор назвал цели российского Су-75
  • 23.07 01:10
  • 1
Камовское будущее. Чего ожидать от нового вертолета Ка-62
  • 23.07 00:44
  • 1
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 22.07 23:36
  • 5
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 23:36
  • 1
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
  • 22.07 23:35
  • 2
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 22:43
  • 5
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 18:37
  • 8
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 18:00
  • 3
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
  • 22.07 17:41
  • 2
«Прометей» готовится к службе
  • 22.07 15:26
  • 2
Истребитель Checkmate может в дальнейшем стать двухместным
  • 22.07 15:21
  • 5
Глава Минпромторга Мантуров: легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет
  • 22.07 14:27
  • 1
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021"
  • 22.07 13:47
  • 0
Алексей Бутримов: чтобы сделать SSJ100 настоящим бизнес-джетом, нужно поработать над качеством его салона