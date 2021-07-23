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Интерфакс-АВН

В РФ к концу 2022 года будет 12 укрупнённых центров организации воздушного движения - концерн "Алмаз-Антей"

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ОрВД
Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД).
Источник изображения: AEX.RU

Жуковский (Московская область). 22 июля. ИНТЕРФАКС - Программа по созданию в России укрупнённых центров организации воздушного движения (ОрВД) будет завершена в следующем году, сообщил замгенерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.

"На сегодняшний день созданы 10 центров из 12. Десятым стал Якутский. Рассчитываем, что в следующем году завершим эту большую программу", - заявил Савицкий "Интерфаксу" на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Говоря о трудностях в работе по Якутскому узлу, он отметил, что там "очень сложная территория, поэтому он не мог быть создан сходу".

"Сейчас создается Санкт-Петербургский центр, - тоже очень большой и очень специфичный, - он будет осуществлять управление воздушными судами вплоть до Северного полюса. Архангельск, Сыктывкар, Котлас, Мурманск, - всё это войдет в укрупненный Санкт-Петербургский центр. Надеемся в этом году его сдать", - сказал Савицкий.

"И "крайний" останется центр, - продолжил он, это Ростов-на-Дону. Там достаточно давно была поставлена импортная система, ещё когда мы не создавали такие системы, или, скажем так, у нас было недостаточно опыта. И вот сейчас ростовская система вырабатывает ресурс. В следующем году она будет заменена. Таким образом, завершим большую программу".

Савицкий отметил, что на начало 2000-х годов в России было 118 районных центров ОрВД.

"Их надо было объединять, потому что возникли проблемы, в том числе технического характера - старело оборудование, надо было принимать другие решения, и в общем-то весь мир шёл к укрупнению ц6нтров", - сказал собеседник агентства.

В США, сообщил он, 20 укрупненных центров.

"У нас будет 12, но у нас ещё есть три так называемых особых центра. Они хоть и считаются не укрупненными, но по своему функционалу, по задачам, по применяемой технике абсолютно идентичны укрупненным центрам с меньшим составом рабочих мест. Это центры в Калининграде, Петропавловске-Камчатском, и в Крыму - здесь особый центр был создан в 2014 году", - сказал Савицкий.

Он пояснил, что центры называются особыми, поскольку имеют свою специфику, включая взаимодействие с военным ведомством.

"Это одна из причин, по которой концерн был назначен единственным поставщиком: все системы управления воздушным движением взаимодействуют с ВВС и ПВО. В том числе и для того, чтобы обеспечить, скажем так, бесшовное воздушное пространство, включая передачу информации о нарушителях и так далее, были созданы эти центры", - сказал Савицкий.

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Страны
Россия
США
Компании
Алмаз-Антей
ГосОрВД
Проекты
МАКС-20XX
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