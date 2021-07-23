Yahoo News Japan (Япония): новый российский истребитель Checkmate – гроза над Японией со скоростью больше 2 Махов

Японские эксперты и читатели встревожены: у России появился очень опасный новый истребитель-невидимка Checkmate. По своим боевым характеристикам он значительно превосходит своих американских "коллег", прежде всего F-35. "Зачем мы потратили 24 миллиарда долларов на это старье? Нужно покупать российский Checkmate!"

Комментарии японских читателей

ara

Огромная скорость. Причем в длительном режиме, а не импульсами, как у F-35. Ну и как этот американский "старичок" со своими 1,6 Махами будет перехватывать русский Checkmate с его 2 с лишним Махами. Да русский Checkmate F-35 просто уделает!

zji

Очертаниями напоминает самолеты будущего из Starwars! Русские привлекли частные корпорации? Уж больно быстро сделали. Здорово!

bcm

Не думал, что Россия, которую изображают вконец ослабленной, обладает такими технологиями, а главное, финансами, чтобы построить такое чудо!

pcx

Если порыться в архивах, то чем-то напоминает их старую разработку Су-67. Однако русские бодро шагают!

shinshin

Кто сделал? Россия? А не Украина?

Странно, не находите (смех)!

buc

Да, талантов у этой России хватает. Судя по всему, совершенно новый фюзеляж, обеспечивающий высокую маневренность. Мощный движок с круговым вектором тяги. Огромная скорость. Это русские умеют. А вот как у них с электроникой? В этом они слабоваты.

tye

Это не фотомонтаж. Это настоящая и опасная машина. Интересно, сколько она стоит? Каковы возможности массового производства?

bol

Судя по всему, Checkmate легко "убежит" от F-35. И что теперь делать? Ведь мы так много их купили, потратили 24 миллиарда на старье?

sai

Пока не поздно, Японии нужно по дешевке купить эти машины вместо F-35!

Р09

Это же настоящий супергерой Соколиный Глаз! (Соколиный Глаз - супергерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics. Главный герой в фильмах сериала о планете Тор).

Если не будешь думать его мыслями по-русски - никогда его не победишь!

hid

По многим показателям Checkmate превосходить F-35. Скорость соответственно 2 с лишним Маха и 1,6 маха. Дальность действия - 3000 километров и 2200 километров. А с подвесными баками Checkmate "улетит" на 5000 километров.

sha

Это серьезная угроза для Японии!

Что-то угрожающее звучит и в названии нового русского истребителя Checkmate - "Шах и мат".

Думаю, он активно "пойдет" на внешних рынках. Японии нужен для защиты достойный стелс-истребитель. Но где он? Разве что тоже приобрести Checkmate!

kum

Эта машина хорошо пойдет на экспорт. Обратите внимание на видимые в задней части самолета сенсоры. Видимо, она сможет действовать на все 360 градусов. F-35, берегись!

Fairy Angel

Не знаю, каковы настоящие боевые качества этой машины, но название запоминающееся - Checkmate - "Шах и мат". Здорово придумано!

por

Японии нужно купить эти истребители!