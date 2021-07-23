Два ракетных фрегата ВМФ Республики Вьетнама прибыли во Владивосток на празднование Дня ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 22 июл – РИА Новости. Два боевых корабля ВМС Вьетнама прибыли во Владивосток для участия в праздновании Дня Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Два ракетных фрегата ВМФ Республики Вьетнама "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" прибыли во Владивосток для участия в праздновании Дня ВМФ. Корабли уже вошли в бухту Золотой Рог и в обеспечении буксиров Тихоокеанского флота занимают свои места в парадном строю", - говорится в сообщении.

Ранее в бухте Золотой Рог в районе набережной Цесаревич для формирования парадного строя установили 16 комплектов рейдового оборудования. Всего в торжествах будет задействовано семь боевых кораблей.

Генеральная репетиция парада кораблей ТОФ пройдет 23 июля, а праздничные торжества в честь Дня ВМФ России во Владивостоке - 25 июля.

Ранее флот сообщал, что по решению командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца парад кораблей в честь Дня ВМФ пройдет в акватории бухты Золотой Рог 25 июля. Военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и традиционное театрализованное представление на водной станции не планируются из-за действующих в столице Приморского края карантинных мер.