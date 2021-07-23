The Times (Великобритания): свой новый самолет-невидимку Россия представила со шпилькой в адрес Британии

Отечественный истребитель-невидимка пятого поколения Checkmate был презентован на авиасалоне в Жуковском как универсальное средство от британских эсминцев. Этот самолет от фирмы (АВПК) «Сухой» на видео-рекламе держал вторгшийся в крымские воды эсминец Defender под прицелом со словами «Увидимся». А поскольку рай ждет только защитников Родины, нетрудно догадаться, куда он отправлял британцев.
Реклама на английском помещает корабль Ее Величества в перекрестье русского прицела. Стреляет новый истребитель
По данным государственной оружейной компании Ростех, новый истребитель пятого поколения под названием Checkmate ("Шах и мат") сможет летать вдвое быстрее скорости звука и будет иметь дальность полета более 3 000 километров. Утверждается, что он обладает возможностями искусственного интеллекта и сможет быть преобразован в версию самолета-беспилотника.
Благодаря V-образному хвосту Checkmate сможет уклоняться от радаров противника. Предполагается, что свой первый полет он совершит в 2023 году, а первая партия будет произведена в 2026 году. Он станет первым одномоторным боевым самолетом на вооружении ВВС России с советских времен, пишет "Таймс".
По словам аналитиков, самолет разрабатывался как конкурент американскому истребителю F-35 и нацелен в первую очередь на внешний рынок. Его представили во вторник на авиасалоне в подмосковном Жуковском.
В одном из англоязычных рекламных роликов фигурировал эсминец Королевского флота "Дефендер" в прицеле самолета с подписью: "Увидимся". В прошлом месяце корабль Королевского флота попал в конфронтацию с российскими военными, проходя у берегов Крыма, пишет британское издание.
Модернизация вооруженных сил России стала в последние годы одним из приоритетов Путина на фоне напряженных отношений с Западом из-за Сирии и Украины. Западные аналитики считают, что сегодня российские вооруженные силы лучше оснащены и готовы к бою, чем когда-либо с 1990-х годов.
Комментарии читателей:
Muntus
Почти незаметный, только небольшой дизельный шлейф.
A Dent
"Представили прототип" - ага, плавал, знаем. Не обращайте внимания на шумиху, пока не появятся реальное производство в значительных объемах.
Chris Frankland
У русских так всегда. Или оружие, или яйца Фаберже…
jane corner
Кто-нибудь, скажите ребятам с проекта F-35, что их самолет украли!
SMG
Русские самолеты - крутые. Правда, иногда с грохотом падают с неба. И крылья отваливаются. Но все хотят эти самолеты. Путин - большой человек, им восхищается весь мир за его мускулы и мудрость.
MaxStoic
Повторит ли он успех "конкордского" Ту-144?
James Wheeldon
Ну да, а вот как простые русские живут…
Doris Day
… живут впроголодь, пока этот жалкий человечишка разбазаривает ценные ресурсы на оружие. Кто вообще захочет вторгаться в эту грязную вонючую Россию - дураков нет.
Andre
В Санкт-Петербурге бывали? Удивительное место и люди.
gerard fanning
Ну вот, немчура пыталась - вторглась лет этак 80 назад. А лет 200 назад - французы.
Peter Humphreys
Между русскими и их лидером огромная разница. Вам не нравится Путин, им не нравится Путин, но почему-то другие политические партии и их лидеры бесконечно далеки от рычагов власти. Владимиру Владимировичу словно помогают какие-то злые силы.
Но военная мощь России уже не та. Представьте себе выпускников худших британских школ, неквалифицированных и немотивированных неучей, только они развлекаются смертельным оружием, легкодоступной наркотой и водкой.
Danny Streather
Вообще-то военная мощь России приближается к советскому уровню времен холодной войны. Западу - бдить и бдить.
David
Кто вообще захочет вторгаться в Россию?
Отвечаю: никто, - и я утверждаю это со времен холодной войны.
Bob
Однако у них на этот счет паранойя, и это немудрено.
Chris Frankland
А здесь весело.
Только они (эти приставучие русские) небось не меньше потешаются над нашим британским танком, от которого глохнут механики-водители.
А авианосец-мишень без самолетов чего стоит?
Neil Barrett
Можно подумать, советские/российские танки со времен Второй мировой разрабатываются с минимальной заботой о комфорте экипажа…
И у нас есть целая ударная группа в Средиземном море - с собственными самолетами.
Nicholas Billson
Что-то я сомневаюсь, что среднестатистическому русскому из глубинки сейчас до смеха - он едва сводит концы с концами!
Прискорбно, что Путин направляет так много ВВП на разработку современного оружия, вместо того, чтобы хоть как-то улучшить тяжелое положение своего народа.
Robert Quirk
Русские хорошо запомнили две угрозы с Запада - Наполеона и Гитлера. Сейчас мы видим балансирование на грани: когда Байден встречался с Путиным, они обсуждали красные линии, и подозреваю, что обе стороны пытаются их передвинуть.
Nick Fox
Хочешь мира, готовься к войне.
Helios
Просто все передрали с западного самолета - копия явно в подметки не годится оригиналу0.
"Возможности искусственного интеллекта" - отличная новость, нас ждет масса отказов в процессе машинного обучения.
Paul Norton
Полагаю, для вас будет новостью, что нынешнее поколение российских самолетов, начиная с Су-27, не имеет себе равных. Не вижу, чтó должно измениться со следующим поколением. А вообще самодовольство - предвестник краха.
FN2187
К тому же 18-летний призывник сможет его починить ломом и кувалдой…
Марк Беннеттс (Marc Bennetts)