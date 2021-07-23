The Times (Великобритания): свой новый самолет-невидимку Россия представила со шпилькой в адрес Британии

Отечественный истребитель-невидимка пятого поколения Checkmate был презентован на авиасалоне в Жуковском как универсальное средство от британских эсминцев. Этот самолет от фирмы (АВПК) «Сухой» на видео-рекламе держал вторгшийся в крымские воды эсминец Defender под прицелом со словами «Увидимся». А поскольку рай ждет только защитников Родины, нетрудно догадаться, куда он отправлял британцев.

Реклама на английском помещает корабль Ее Величества в перекрестье русского прицела. Стреляет новый истребитель

По данным государственной оружейной компании Ростех, новый истребитель пятого поколения под названием Checkmate ("Шах и мат") сможет летать вдвое быстрее скорости звука и будет иметь дальность полета более 3 000 километров. Утверждается, что он обладает возможностями искусственного интеллекта и сможет быть преобразован в версию самолета-беспилотника.

Благодаря V-образному хвосту Checkmate сможет уклоняться от радаров противника. Предполагается, что свой первый полет он совершит в 2023 году, а первая партия будет произведена в 2026 году. Он станет первым одномоторным боевым самолетом на вооружении ВВС России с советских времен, пишет "Таймс".

По словам аналитиков, самолет разрабатывался как конкурент американскому истребителю F-35 и нацелен в первую очередь на внешний рынок. Его представили во вторник на авиасалоне в подмосковном Жуковском.

В одном из англоязычных рекламных роликов фигурировал эсминец Королевского флота "Дефендер" в прицеле самолета с подписью: "Увидимся". В прошлом месяце корабль Королевского флота попал в конфронтацию с российскими военными, проходя у берегов Крыма, пишет британское издание.

Модернизация вооруженных сил России стала в последние годы одним из приоритетов Путина на фоне напряженных отношений с Западом из-за Сирии и Украины. Западные аналитики считают, что сегодня российские вооруженные силы лучше оснащены и готовы к бою, чем когда-либо с 1990-х годов.

Комментарии читателей:

Muntus

Почти незаметный, только небольшой дизельный шлейф.

A Dent

"Представили прототип" - ага, плавал, знаем. Не обращайте внимания на шумиху, пока не появятся реальное производство в значительных объемах.

Chris Frankland

У русских так всегда. Или оружие, или яйца Фаберже…

jane corner

Кто-нибудь, скажите ребятам с проекта F-35, что их самолет украли!

SMG

Русские самолеты - крутые. Правда, иногда с грохотом падают с неба. И крылья отваливаются. Но все хотят эти самолеты. Путин - большой человек, им восхищается весь мир за его мускулы и мудрость.

MaxStoic

Повторит ли он успех "конкордского" Ту-144?

James Wheeldon

Ну да, а вот как простые русские живут…

Doris Day

… живут впроголодь, пока этот жалкий человечишка разбазаривает ценные ресурсы на оружие. Кто вообще захочет вторгаться в эту грязную вонючую Россию - дураков нет.

Andre

В Санкт-Петербурге бывали? Удивительное место и люди.

gerard fanning

Ну вот, немчура пыталась - вторглась лет этак 80 назад. А лет 200 назад - французы.

Peter Humphreys

Между русскими и их лидером огромная разница. Вам не нравится Путин, им не нравится Путин, но почему-то другие политические партии и их лидеры бесконечно далеки от рычагов власти. Владимиру Владимировичу словно помогают какие-то злые силы.

Но военная мощь России уже не та. Представьте себе выпускников худших британских школ, неквалифицированных и немотивированных неучей, только они развлекаются смертельным оружием, легкодоступной наркотой и водкой.

Danny Streather

Вообще-то военная мощь России приближается к советскому уровню времен холодной войны. Западу - бдить и бдить.

David

Кто вообще захочет вторгаться в Россию?

Отвечаю: никто, - и я утверждаю это со времен холодной войны.

Bob

Однако у них на этот счет паранойя, и это немудрено.

Chris Frankland

А здесь весело.

Только они (эти приставучие русские) небось не меньше потешаются над нашим британским танком, от которого глохнут механики-водители.

А авианосец-мишень без самолетов чего стоит?

Neil Barrett

Можно подумать, советские/российские танки со времен Второй мировой разрабатываются с минимальной заботой о комфорте экипажа…

И у нас есть целая ударная группа в Средиземном море - с собственными самолетами.

Nicholas Billson

Что-то я сомневаюсь, что среднестатистическому русскому из глубинки сейчас до смеха - он едва сводит концы с концами!

Прискорбно, что Путин направляет так много ВВП на разработку современного оружия, вместо того, чтобы хоть как-то улучшить тяжелое положение своего народа.

Robert Quirk

Русские хорошо запомнили две угрозы с Запада - Наполеона и Гитлера. Сейчас мы видим балансирование на грани: когда Байден встречался с Путиным, они обсуждали красные линии, и подозреваю, что обе стороны пытаются их передвинуть.

Nick Fox

Хочешь мира, готовься к войне.

Helios

Просто все передрали с западного самолета - копия явно в подметки не годится оригиналу0.

"Возможности искусственного интеллекта" - отличная новость, нас ждет масса отказов в процессе машинного обучения.

Paul Norton

Полагаю, для вас будет новостью, что нынешнее поколение российских самолетов, начиная с Су-27, не имеет себе равных. Не вижу, чтó должно измениться со следующим поколением. А вообще самодовольство - предвестник краха.

FN2187

К тому же 18-летний призывник сможет его починить ломом и кувалдой…

Марк Беннеттс (Marc Bennetts)