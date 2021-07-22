Defence 24 (Польша): «Терминатор» с дистанционным управлением — очередной российский боевой робот

Издание рассказывает о беспилотной версии танка «Армата» и создании системы дистанционного управления боевой машины поддержки танков «Терминатор». Одни читатели недоумевают, зачем России такие «военные игрушки» с дистанционным управлением, другие подчеркивают, что россияне с прицелом на будущее осваивают новые технологии.

Россияне сообщили, что не только испытывают беспилотную версию танка Т-14 "Армата", но и планируют изучить возможность управления в дистанционном режиме тяжелыми боевыми машинами поддержки танков "Терминатор". В обоих случаях задачу инженерам и конструкторам упрощает использование в этой технике дистанционно управляемого боевого модуля.

О планах создания беспилотной версии танка Т-14 "Армата" известно с 2018 года. Размышлять об управлении ими дистанционно, без участия находящегося внутри экипажа начали еще до принятия этих машин на вооружение. О разработках рассказывалось все больше, в том числе для отвлечения внимания от факта, что дату появления в российских танковых частях стандартных "Армат" из года в год продолжали переносить.

Россияне отмечают, что речь идет не о создании боевых роботов, а, скорее, о повышении уровня автоматизации машин. Самые простые работы связаны непосредственно с боевым модулем, который вместе со штатной 125-мм пушкой интегрирован в дистанционно управляемую необитаемую башню. Этим модулем в стандартной версии танка при помощи компьютерных мониторов управляет находящийся в отдельном бронированном отсеке экипаж. Большое значение имеет также тот факт, что наведение на цель может осуществляться практически в автоматическом режиме: достаточно указать объект, подлежащий уничтожению, а остальным займется бортовой компьютер (такое решение было использовано уже в танке Т-90М).

"Армата" стала первым танком в мире, внутри корпуса которого находятся три изолированных отделения: для систем вооружения с боеприпасами, для двигателя с топливом, и для экипажа. С одной стороны, это напоминает разделенную на отсеки подводную лодку, с другой - современные самолеты, в которых вместо механической используется электродистанционная система управления, а движения элементов органов управления преобразуются в соответствующие электрические сигналы.

Создание системы дистанционного управления всей машиной не требовало таким образом внесения в конструкцию радикальных изменений. По словам заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова, беспилотная версия танка "Армата" уже прошла первые испытания.

На этом россияне решили не останавливаться. Во внимание принимается, видимо, вся техника с необитаемыми дистанционно управляемыми боевыми модулями. В первую очередь планируется заняться боевыми машинами поддержки танков "Терминатор". Это серийно выпускаемая предприятием "Уралвагонзавод" (оно тоже принадлежит "Ростеху") машина, "способная эффективно бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения противника, а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы".

В данном случае задача будет более сложной, поскольку "Терминатор" выполнен на базе шасси более старых моделей танков двух типов: Т-72 и Т-90. Кроме того, он предназначен для выполнения гораздо более широкого набора задач. Имея две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42 и две пусковые установки противотанковых управляемых ракет 9М120 "Атака", он может не только оказывать поддержку другой бронетехнике на поле боя, но и выполнять прицельные удары по объектам, находящимся в широком диапазоне углов по вертикали (например, по огневым позициям на высоких этажах зданий). В отличие от танков, у "Терминатора" угол подъема ствола составляет 45 градусов.

Опыт, полученный в ходе разработки беспилотной версии танка "Армата" и БМПТ "Терминатор", может помочь россиянам в создании других роботизированных боевых машин. Уже сейчас говорится, например, о возможности разработать беспилотную версию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Во всех этих проектах остается нерешенной одна проблема: создание безопасного и надежного канала передачи данных, который позволит в реальном времени управлять машинами, вооруженными ракетами и пушками. Россияне имеют большие достижения в сфере радиоэлектронной борьбы и прекрасно понимают, как легко нарушить его работу. Возможно, поэтому они не начинают широко внедрять боевых роботов в вооруженных силах.

Комментарии читателей:

PS

А зачем, собственно, россиянам дорогая техника с дистанционным управлением? Я понимаю, если бы речь шла о дешевых недорогих машинах, но танки и бронетранспортеры, которых им до сих пор недостает? Дефицит кадров? Или отсутствие веры в благонадежность собственных солдат?

Olender

Ответ очень простой: даже если они не будут массово внедрять эти разработки, то получат опыт. Если появятся новые технологии, какие-то изобретения, таких роботов можно будет построить быстрее. Здесь речь идет не о внедрении вооружений, а о получении знаний, как что-то сделать, а одновременно как этому противостоять.

x95

Россияне на самом деле много инвестируют в разработку современной роботизированной боевой техники, они знают, что будущие войны будут выглядеть совершенно иначе, чем сейчас. Это можно почувствовать, даже читая их специализированную прессу.

Jagoda

Робот - это машина, оснащенная компьютерной системой, в которой программа управляет периферийными устройствами, выполняя конкретную задачу. Согласно исходному значению этого слова, робот контролируется искусственным интеллектом. А то, что представили русские, это военные игрушки с дистанционным управлением, не более того. Или их искусственный интеллект - это сидящий внутри нетрезвый Ваня в валенках.

Extern

В тексте написано, что сидящий в машине командир только указывает автомату, какую цель уничтожить, а искусственный интеллект это делает. Возможно, это не в полной мере автономный робот, но в целом автоматика заменяет члена экипажа, наводчика орудия, что на сегодняшний день и так вполне неплохо.

SAS

Врагу рассказывают об отсутствии оружия, которое на самом деле есть, о наличии оружия, которого на самом деле нет, об отсутствии планов военных операций, которые на самом деле существуют, и о наличии планов, которых не существует. Тогда шпионы и инженеры врага тратят впустую свой потенциал. Так выглядят основные цели военной дезинформации.

Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)