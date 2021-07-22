Истребители F-16 ВВС Норвегии вылетали на сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-160 - Минобороны РФ

Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Норвегия поднимала в воздух свои истребители F-16 для сопровождения российских ракетоносцев Ту-160, которые совершили многочасовой полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - сообщили российские военные.

Ведомство сообщило, что продолжительность полета двух Ту-160 составила более 7 часов.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.