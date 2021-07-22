РФ пока опережает США в области создания гиперзвукового оружия - глава корпорации КТРВ

Жуковский. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Россия пока идет впереди США в области создания гиперзвукового оружия, и останавливаться не надо, заявил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

В беседе с журналистами на авиасалоне "МАКС-2021" в подмосковном Жуковском он сказал, что США вряд ли смогут получить гиперзвуковое оружие к 2023 году.

"Зная их технологический уровень - 2023 год на сегодняшний момент навряд ли. А так, если мы остановимся, то могут и догнать, поэтому не надо останавливаться", - сказал Обносов.

КТРВ - ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения. Это головная организация по разработке гиперзвукового оружия.

В реутовском НПО машиностроения (корпорация КТРВ) разработан новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", который развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука).

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

Минобороны РФ сообщало об испытаниях морской гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", которой планируется оснащать корабли и подводные лодки.

Пуски "Циркона" в июле 2021 года, в декабре, ноябре и октябре 2020 года осуществил фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".

Обносов заявил в среду журналистам, что работы по морской ракете "Циркон" согласованы с Минобороны РФ и идут по графику.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.