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РИА Новости

Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма

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Украинские военные во время учений
Украинские военные во время учений.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Cpl. Shaylin Quaid

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. ВСУ провели учения по отражению авиационных ударов на границе с Крымом, сообщило Минобороны Украины в Facebook.

"В рамках тактической подготовки подразделений ПВО <…> прошла тренировка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиаудара условного противника", — говорится в релизе.

Подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей, а затем произвело условные пуски, уточняется в сообщении.

Украинские военные нередко проводят учения на границе с Крымом. Так, с 28 июня по 10 июля в Черном море проходили совместные с НАТО маневры Sea Breeze — 2021, в которых принимали участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и более 30 кораблей.

Со стороны Украины постоянно звучат угрозы вернуть Крым. Накануне Петр Порошенко, обращаясь к украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год возвратить полуостров под контроль Киева.

Москва неоднократно заявляла, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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