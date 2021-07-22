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Интерфакс-АВН

Россия готова оснастить индийские истребители Су-30МКИ новыми ракетами и оборудованием - ФСВТС

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Истребители Су-30МКИ ВВС Индии
Истребители Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник изображения: ВВС Индии

Жуковский. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Россия направила Индии предложения по модернизации парка истребителей Су-30МКИ, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"В настоящее время индийской стороне переданы соответствующие технические и коммерческие предложения. Ожидаем решения партнеров по данному проекту", - сказал он журналистам на авиасалоне "МАКС-2021" в подмосковном Жуковском.

"Модернизация Су-30МКИ предполагает интеграцию на самолёт нового ракетного вооружения, расширение возможностей его бортовой радиолокационной станции, адаптацию нового оборудования связи и средств радиоэлектронного подавления как российского, так индийского производства", - сказал Шугаев.

В июле 2019 года начальник штаба ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" сказал, что Индия направила запрос России по модернизации истребителей Су-30МКИ.

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Страны
Индия
Россия
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ФСВТС РФ
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Шугаев Дмитрий
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