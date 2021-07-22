Войти
Интерфакс-АВН

Новый легкий однодвигательный истребитель 5-го поколения ориентирован на экспорт - глава ФСВТС РФ

368
0
0
Заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Шугаев
Заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Жуковский. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев рассчитывает, что новый легкий истребитель 5-го поколения займёт перспективную нишу на мировом рынке вооружений.

"Премьера этого года на "МАКС" - однодвигательный легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate. Эта машина предназначена прежде всего для экспорта. Мы понимаем ее серьезные летные характеристики, достаточно широкие ударные и разведывательные возможности, а также низкую радиолокационную заметность и другие ноу-хау", - заявил Шугаев журналистам на МАКС-2021.

"Мы понимаем, что она составит серьезную конкуренцию ведущим западным, и не только западным, производителям легких однодвигательных многофункциональных истребителей 5-го поколения. С помощью этого продукта мы надеемся занять определенную и весьма перспективную нишу на рынке таких самолетов", - сказал глава ФСВТС.

Во вторник новый истребитель презентовали на авиасалоне "МАКС-2021" президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Шугаева, интерес к этой машине могут проявить потенциальные заказчики из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
Похожие новости
21.07.2021
Президенту Путину на МАКС-2021 рассказали об открытой архитектуре нового истребителя "Сухой"
21.07.2021
Президенту Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель
21.07.2021
Истребитель Checkmate впервые в России спроектировали под конкретную цену
21.07.2021
На МАКС-2021 состоялась презентация нового истребителя компании "Сухой"
06.09.2019
После проявленного Эрдоганом интереса к покупке Су-35 и Су-57 начались первые консультации, но до контрактов еще не дошло - глава ФСВТС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком