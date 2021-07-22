Новый легкий однодвигательный истребитель 5-го поколения ориентирован на экспорт - глава ФСВТС РФ

Жуковский. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев рассчитывает, что новый легкий истребитель 5-го поколения займёт перспективную нишу на мировом рынке вооружений.

"Премьера этого года на "МАКС" - однодвигательный легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate. Эта машина предназначена прежде всего для экспорта. Мы понимаем ее серьезные летные характеристики, достаточно широкие ударные и разведывательные возможности, а также низкую радиолокационную заметность и другие ноу-хау", - заявил Шугаев журналистам на МАКС-2021.

"Мы понимаем, что она составит серьезную конкуренцию ведущим западным, и не только западным, производителям легких однодвигательных многофункциональных истребителей 5-го поколения. С помощью этого продукта мы надеемся занять определенную и весьма перспективную нишу на рынке таких самолетов", - сказал глава ФСВТС.

Во вторник новый истребитель презентовали на авиасалоне "МАКС-2021" президенту РФ Владимиру Путину.

По словам Шугаева, интерес к этой машине могут проявить потенциальные заказчики из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.