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На МАКС-21 премьера Ростеха - легкий истребитель пятого поколения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госкорпорация «Ростех» представила новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate в ходе авиасалона МАКС-2021, проходящего в Жуковском.

Двухкилевой фюзеляж легкого тактического самолета (ЛТС) выполнен с применением технологий малозаметности. Беспереплетный каплевидный фонарь одноместной кабины пилота сдвигается вверх. На истребитель нанесен бортовой номер 75 «синий», на киле расположен регистрационный номер RF-00075.

Новейший истребитель оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения. Рядом с машиной были размещены три образца ракетного вооружения класса "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Самолет окрашен в серую камуфляжную схему. Перед кабиной пилота расположена оптико-локационная станция. Самолет оснащается системой интеллектуального технического обслуживания «Матрешка».

Новый самолет создан Ростехом в инициативном порядке на базе Су-57. В ходе презентации был озвучен ряд характеристик новейшей машины. Самолет может оснащаться пятью ракетами класса «воздух – воздух». Его скорость составит 1,8 Маха а боевой радиус - 3 тыс. км. Он может оснащаться полным спектром вооружений номенклатуры авиационных средств поражения, которыми оснащается истребитель пятого поколения Су-57.

Масса полезной нагрузки превысит более семи тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей.

Машина будет оснащаться высокоэффективной силовой установкой. Двигатель будет в классе 14,5-16 т. Этот двигатель сделан на основе задела Объединенной двигателестроительной корпорации, будет еще более совершенный на этом самолете, сообщил в ходе презентации машины заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов, говорит ТАСС.

СМИ также отмечали, что новейший российский легкий тактический однодвигательный самолет Checkmate будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Об этом на авиакосмическом салоне МАКС-2021 рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. 

Ранее истребитель осмотрел президент России Владимир Путин. «Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и «Гриппен», и «Рафаль». Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет», – заявил Чемезов.

По его словам, у западных стран цена составляет от 60 до 90 миллионов долларов. «У нас будет цена, надеюсь, где-то от 25 до 30 миллионов долларов», – пояснил глава компании.

«Ростех» считает, что объем заказов может составить 300 самолетов.

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Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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