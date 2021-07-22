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ООН поздравила Безоса с полетом в космос и призвала бороться с голодом

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Источник изображения: Фото: Joe Skipper / Reuters

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли поздравил основателя Amazon и космической компании Blue Origin, богатейшего человека планеты Джеффа Безоса с полетом в космос, однако призвал его теперь обратить свое внимание на проблему голода на планете. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Джефф Безос, Blue Origin, мои огромнейшие поздравления сегодня! Могу только догадываться, как невероятно это было - увидеть нашу планету сверху​​​. Мы все одно человечество. Небеса больше не предел! А теперь давайте вместе покончим с голодом! Ты нужен Земле», — написал Бизли.

Бизли добавил, что Безос в очередной раз доказал, что можно достичь всего, если человек настроен на успех сердцем и разумом. Он напомнил, что сейчас на Земле 41 миллион человек находится на грани голода, и призвал Джеффа Безоса помочь бороться с этой тенденцией.

Основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил успешный полет в космос с полигона в Техасе. Космический корабль поднялся на высоту 100 километров. Полет продлился всего 11 минут, но после приземления Безос признался, что хотел бы повторить этот опыт.

Однако первым миллиардером, слетавшим в космос, стал британский миллиардер Ричард Брэнсон. 11 июля он совершил суборбитальный полет на борту космического корабля VSS Unity производства собственной компании Virgin Galactic. Он поднялся на 80 километров.


Анастасия Макарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Blue Origin
Virgin Galactic
ООН
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