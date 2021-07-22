Эксплуатация нового легкого истребителя будет в семь раз дешевле чем у F-35 - глава ОАК "Интерфаксу"

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Стоимость летного часа нового российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз меньше чем у американского F-35, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Важное преимущество нового самолета - низкая стоимость летного часа. Это зачастую решающий момент для успеха на рынке. У нас она прогнозируется на уровне примерно в 7 раз меньше, чем у такого самолета, как F-35, и сравнима со стоимостью летного часа Gripen NG. При этом, боевые возможности у ЛТС "Checkmate" существенно выше последнего", - сказал Слюсарь в интервью "Интерфаксу".

По его словам, самолет также "обладает малой заметностью, уникальными характеристиками бортового оборудования, выдающейся для самолетов своего класса дальностью, скоростью, грузоподъемностью".

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что стоимость самолета оценивается в 25-30 млн долларов.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году. "2023 год - первый полет ЛТС, 2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", - отмечается в презентации.