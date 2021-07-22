Войти
Интерфакс-АВН

Эксплуатация нового легкого истребителя будет в семь раз дешевле чем у F-35 - глава ОАК "Интерфаксу"

394
0
0
Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь.
Источник изображения: Андрей Гордеев / Ведомости

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Стоимость летного часа нового российского истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз меньше чем у американского F-35, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Важное преимущество нового самолета - низкая стоимость летного часа. Это зачастую решающий момент для успеха на рынке. У нас она прогнозируется на уровне примерно в 7 раз меньше, чем у такого самолета, как F-35, и сравнима со стоимостью летного часа Gripen NG. При этом, боевые возможности у ЛТС "Checkmate" существенно выше последнего", - сказал Слюсарь в интервью "Интерфаксу".

По его словам, самолет также "обладает малой заметностью, уникальными характеристиками бортового оборудования, выдающейся для самолетов своего класса дальностью, скоростью, грузоподъемностью".

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что стоимость самолета оценивается в 25-30 млн долларов.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году. "2023 год - первый полет ЛТС, 2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", - отмечается в презентации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
Gripen NG
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
22.07.2021
На Украине новый истребитель из России признали «списанным у двоечника»
22.07.2021
В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"
22.07.2021
Состоялась официальная презентация перспективного российского легкого истребителя ЛТС
21.07.2021
Премьера одномоторного истребителя 5-го поколения и полёт МС-21 с российским двигателем ожидаются на МАКС-2021
21.07.2021
«Ростех» назвал цену российского однодвигательного истребителя пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком