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Интерфакс-АВН

Новый истребитель Checkmate способен уничтожать зарубежные самолеты пятого поколения - глава ОАК

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Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate
Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Жуковский. 20 июля. ИНТЕРФАКС - Новый легкий истребитель Checkmate, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путину, сможет противостоять зарубежным боевым самолетам пятого поколения и в перспективе - шестого, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Самолет способен эффективно уничтожать наземные, морские, и воздушные цели, включая зарубежные самолеты пятого поколения", - сказал Слюсарь.

"Кроме того, наш новый самолет создается так, чтобы быть способным противостоять комплексам шестого поколения, которые могут появиться уже в ближайшие десятилетия", - отметил гендиректор ОАК.

По его словам, Checkmate будет способен "исключить из игры" легкие ударные беспилотники.

"Для этого он сможет использовать не только широкую номенклатуру АСП ( авиационные средства поражения - ИФ) при максимальной боевой нагрузке 7400 кг, но и встроенные средства РЭБ", - пояснил Слюсарь.

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Персоны
Путин Владимир
Слюсарь Юрий
Проекты
БПЛА
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