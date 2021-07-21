На реализацию проекта Checkmate, как ожидается, будут выделены госсредства - ОАК

Российских военных может заинтересовать платформа нового легкого истребителя

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС - Государственные средства, как ожидается, будут выделены на реализацию проекта Checkmate, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Как и в других проектах, мы, наверно, вправе рассчитывать на помощь государства, и она обещана, она будет. Но это помощь, скорее, на создание продукта, востребованного на рынке, на его продвижение, прежде всего, на внешние рынки", - сказал Слюсарь журналистам во вторник.

По его словам, в ОАК надеются, что российские ВКС проявят интерес к этой платформе, потому что платформа предполагает развитие нескольких вариантов, в том числе беспилотную версию.

Ранее во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что новый российский истребитель Checkmate ориентирован на африканский, вьетнамский и индийский рынки, спрос на него оценивается в 300 машин.

Также Борисов сообщил "Интерфаксу", что РФ имеет якорного заказчика на новый легкий истребитель Checkmate, который был представлен президенту РФ Владимиру Путину.

"Уже есть, для него и делаем", - сказал Борисов на авиасалоне МАКС-2021.

Он пояснил, что речь идет об иностранных ВВС.

Также глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил "Интерфаксу", что Минобороны РФ станет заказчиком нового легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения Checkmate.

Новый легкий истребитель "Checkmate" 5-го поколения был представлен во вторник Путину. "ЛТС - легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", - сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Первый полет легкого однодвигательного истребителя 5-го поколения ожидается в 2023 году. "2023 год - первый полет ЛТС, 2024-2025 годы - постройка опытных образцов, 2026 год - запуск установочной партии", - отмечается в презентации.